Στην Κύπρο έφτασε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και έγινε δεκτός από τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει τη 10η ημέρα του. Στην Κύπρο έφτασε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, για την τριμερή συνάντηση των ηγετών. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί με κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης στις 14:45.

Ο πρωθυπουργός, που συνοδεύεται και από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου, όπου τον υποδέχτηκε ο κ. Χριστοδουλίδης, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο Γάλλος πρόεδρος.

Η στιγμή της άφιξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο pic.twitter.com/Ar2Ae3yixS — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 9, 2026

Όλοι τους κατευθύνθηκαν στον χώρο όπου θα γίνει η συνάντηση. Οι ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας και της Γαλλίας συζητούν το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Αυτή η επίσκεψη έχει ως στόχο «την έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση έγινε στόχος ενός drone λίγο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον Λίβανο, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Μετά και την τριμερή συνάντηση, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Να σημειωθεί ότι αρχικά η επίσκεψη του κ. Μακρόν περιλάμβανε και προγραμματισμένες επισκέψεις σε στρατιωτικά πλοία, όπως τη φρεγάτα «Κίμων» και το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες όμως, το πρόγραμμα άλλαξε και ο Γάλλος πρόεδρος θα περιοριστεί στη συνάντηση και τις κοινές δηλώσεις, ενώ οι προγραμματισμένες επισκέψεις στα πλοία ματαιώνονται, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική διάσταση της επίσκεψης και τη σημασία των συζητήσεων μεταξύ των τριών ηγετών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας αποκτά αν μη τι άλλο ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή ασφάλεια, την αμυντική συνεργασία και τις ενεργειακές εξελίξεις. Οι κοινές δηλώσεις αναμένονται να δώσουν σαφές στίγμα για τη στρατηγική κατεύθυνση της τριμερούς συνεργασίας και να ενισχύσουν την εικόνα της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι ανέπτυξε έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου, «στο πλαίσιο μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της προστασίας των στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο».

Στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κ. Χριστοδουλίδης λίγες ώρες πριν από την τριμερή συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο και τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Πάφο, τόνισε ακόμα πως «η ασφάλεια της Κύπρου είναι ευθύνη και της Ευρώπης, συλλογική ευθύνη της ΕΕ».

«Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κύπρου, σχολιάζοντας την άφιξη των τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα.