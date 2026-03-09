Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου ανακοίνωσε πως ανέπτυξε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, «στο πλαίσιο μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της προστασίας των στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας και στο πλαίσιο του σταδιακού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (σ.σ. Κατεχόμενα), έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από σήμερα».

Το τουρκικό υπουργείο αφήνει, παράλληλα, ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή και τις αξιολογήσεις της Άγκυρας για την ασφάλεια. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Πρόσθετα μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται εάν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν εκτιμήσεων, που βασίζονται στις εξελίξεις».

Στην Κύπρο σήμερα Μητσοτάκης και Μακρόν

Σήμερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν. Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Η κίνηση αυτή υψηλού συμβολισμού με την ταυτόχρονη παρουσία των τριών ηγετών στη χώρα της ΕΕ και μάλιστα την προεδρεύουσα, η οποία δέχτηκε επίθεση από το Ιράν με drone στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, δείχνει τον δρόμο και για την ενεργοποίηση στην πράξη των συμφωνιών αμυντικής συνδρομής ανάμεσα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία αλλά και η Κύπρος.

Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης διπλωματικής κινητικότητας, η οποία αποτυπώνει τον συντονισμό που επιχειρείται, ενώ δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι σύντομα θα βρεθεί στην Κύπρο και η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo», ενώ αναμένεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει στείλει στην Κύπρο τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα F16.