Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου, όπου βρέθηκε νεκρός ένας 55χρονος οδηγός.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο άνδρας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.

Την πορεία του οχήματος σταμάτησαν οι μεταλλικές μπάρες στην άκρη του δρόμου, στις οποίες προσέκρουσε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε, στις 6:20 το πρωί, η τροχαία ΒΟΑΚ, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο άνδρα, ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο του αιφνίδιου θανάτου του άτυχου 55χρονου οδηγού.