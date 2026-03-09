Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι ο σκηνοθέτης της εκπομπής της «Super Κατερίνα», Δημήτρης Σταματόπουλος, είναι φίλος της εδώ και 20 χρόνια και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μεταξύ τους σχέση μετά το viral στιγμιότυπο της παρουσιάστριας με το σάντουιτς.

«Δημήτρη, καλημέρα. Στο σκηνοθέτη μας λέω. Γιατί υπήρξαν και αμφιβολίες. Μου λένε “τι θα έχει τραβήξει αυτός ο σκηνοθέτης”. Λέω “πάτε καλά;”. Τι είναι αυτά που γράφετε κάποιοι, δεν ντρέπεστε; Πέρα από το ότι είναι απ’ τους καλύτερους φίλους που έχω στη ζωή μου, είμαστε 20 χρόνια φίλοι, είναι και ο καλύτερος σκηνοθέτης που υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε, τιμή μου που τον έχω. Μη γράφετε παιδιά ασυναρτησίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ», τόνισε η παρουσιάστρια.