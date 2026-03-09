Σαφή προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο απηύθυνε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καλώντας τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να προετοιμαστούν ακόμα και για τα πιο ακραία οικονομικά σενάρια, καθώς η νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε οικονομικό συμπόσιο στο Τόκιο, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα τόνισε ότι η διεθνής οικονομική σταθερότητα δοκιμάζεται ξανά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, προειδοποιώντας ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Αύξηση πληθωρισμού από την άνοδο του πετρελαίου

Σύμφωνα με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10%, εφόσον παραμείνει για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού κατά περίπου 40 μονάδες βάσης.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, τη στιγμή που πολλές χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των προηγούμενων πληθωριστικών πιέσεων και της νομισματικής σύσφιξης.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της στο συμπόσιο στο Τόκιο.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

«Σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε»

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απηύθυνε ιδιαίτερα έντονη προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, επισημαίνοντας ότι το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό οικονομικής στρατηγικής.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν για αυτό».

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία διεθνών οργανισμών για το ενδεχόμενο νέων οικονομικών αναταράξεων, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο.