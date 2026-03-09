Το Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αναλαμβάνει τη θέση του Ανώτατου Ηγέτη, διαδεχόμενος τον πατέρα του που σκοτώθηκε σε ένα από τα πρώτα πλήγματα που εξαπολύθηκαν κατά της χώρας. Η επιλογή αυτή στέλνει το μήνυμα ότι η σκληροπυρηνική πτέρυγα παραμένει ακλόνητη στην εξουσία, διαψεύδοντας τις ελπίδες για μια σύντομη λήξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Η προοπτική ότι η διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό -η οποία συγκαταλέγεται ήδη στις σοβαρότερες στην ιστορία- ενδέχεται να έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, προκάλεσε «πανικό» στις αγορές, οδηγώντας στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στην κατακόρυφη πτώση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν

Ο 56χρονος Μοτζταμπά, σιίτης κληρικός με ισχυρά ερείσματα στις δυνάμεις ασφαλείας και την τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία που ελέγχουν, έχει ήδη χαρακτηριστεί «μη αποδεκτός» από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αξιώνει την άνευ όρων συνθηκολόγηση του Ιράν.

Συσπείρωση του ιρανικού πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό οικοδόμημα του Ιράν έσπευσε άμεσα να συσπειρωθεί γύρω από τον νέο Ανώτατο Ηγέτη. Πολιτικά πρόσωπα και θεσμοί εξέδωσαν έντονες διακηρύξεις πίστης, ενώ ανακοινώθηκαν δημόσιες πομπές για την ορκωμοσία πίστης αργότερα μέσα στην ημέρα. «Θα υπακούσουμε στον αρχιστράτηγο μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματός μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το συμβούλιο άμυνας.

Ο πατέρας του Μοτζταμπά, Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ένα από τα πρώτα πλήγματα που εξαπολύθηκαν κατά του Ιράν πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα. Ο Μοτζταμπά θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί πριν από την ψηφοφορία της Κυριακής από τη «Συνέλευση των Ειδικών», το σώμα των 88 κληρικών που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή του διαδόχου, ο οποίος κατέχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα κρατικά ζητήματα.

Οι αντιδράσεις εντός και εκτός συνόρων

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις πίστης, η ιρανική κοινωνία παραμένει βαθιά διχασμένη. Πολλοί Ιρανοί πανηγύρισαν δημόσια τον θάνατο του πρεσβύτερου Χαμενεΐ, λίγες εβδομάδες αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας του είχαν εξολοθρεύσει χιλιάδες αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, στη χειρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα μετά την επανάσταση του 1979.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, υπήρξαν ελάχιστες ενδείξεις αντικυβερνητικής δράσης κατά τη διάρκεια της εκστρατείας βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Οι ακτιβιστές δηλώνουν ότι θα ήταν επικίνδυνο να βγουν στους δρόμους όσο η χώρα δέχεται επίθεση.

Το Ισραήλ διαμηνύει ότι στόχος του πολέμου είναι η πλήρης ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος. Η Ουάσιγκτον, αν και αρχικά ήταν πιο επιφυλακτική δηλώνοντας ότι επιδιώκει την καταστροφή των πυραυλικών και πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, έχει πλέον κλιμακώσει τις απαιτήσεις της, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητά την εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης που θα είναι υποταγμένη στις επιθυμίες των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ είχε ξεκαθαρίσει ότι θα εξόντωνε όποιον διαδεχόταν τον πρεσβύτερο Χαμενεΐ, εκτός εάν το Ιράν τερμάτιζε την εχθρική του πολιτική. Ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην επιλογή του νέου ηγέτη. «Αν δεν πάρει την έγκρισή μας, δεν θα κρατήσει για πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ABC News, προσθέτοντας ότι το τέλος του πολέμου θα είναι μια απόφαση που θα ληφθεί σε συνεννόηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times of Israel μετά την ανακοίνωση του ονόματος του νέου ηγέτη, ο Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει, περιοριζόμενος στη φράση: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιθέσεων στο κεντρικό Ιράν και έπληξε τη Βηρυτό, επεκτείνοντας το πεδίο των επιχειρήσεών του μετά τις βολές της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός έβδομου Αμερικανού από τα τραύματα που υπέστη στην αρχική ιρανική αντεπίθεση πριν από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ιράν στον ΟΗΕ, οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.332 Ιρανών πολιτών και τον τραυματισμό χιλιάδων άλλων.