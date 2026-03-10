Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, η έρευνα θα επικεντρωθεί σε αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, αναζητώντας ευθύνες για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης από τις εκπαιδευτικές αρχές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

1.Η 3σέλιδη αναφορά της εκπαιδευτικού

Τα έγγραφα-ντοκουμέντα όπου περιέγραφε επιθέσεις με μπουκάλια νερού και βαριά βιβλία στην πλάτη της ενώ δίδασκε.

2.Η παραπομπή στην Υγειονομική Επιτροπή

Η απόφαση να παραπεμφθεί για «πνευματική ανικανότητα», η οποία, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, έγινε χωρίς να προηγηθεί καμία πειθαρχική έρευνα για τις καταγγελίες των μαθητών.

Το χρονικό του τρόμου

Η εκπαιδευτικός είχε καταγράψει με λεπτομέρεια (ημερομηνίες και ώρες) τα περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε. Στην κραυγή αγωνίας της προς τις αρμόδιες διευθύνσεις, φέρεται να είχε ζητήσει ακόμη και ακραία μέτρα προστασίας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανήματα X-Ray στο σχολείο, καταδεικνύοντας το μέγεθος της ανασφάλειας που ένιωθε μέσα στο εργασιακό της περιβάλλον.

Η δικαστική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στο αν οι αρμόδιες υπηρεσίες ολιγώρησαν μπροστά στις επώνυμες καταγγελίες της καθηγήτριας, αφήνοντάς την απροστάτευτη απέναντι σε μια ομάδα μαθητών που είχε μετατρέψει τη διδασκαλία σε εφιάλτη.

«Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια, την κλείδωναν μέσα στην τάξη»

Συνάδελφος της νεκρής εκπαιδευτικού μιλώντας στο Mega έκανε λόγο για σκληρό bullying από τα παιδιά, τα οποία χαρακτήρισε «αγρίμια» ενώ τόνισε την αδιαφορία της διεύθυνσης για τη δύσκολη κατάσταση που βίωνε η καθηγήτρια.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η κυρία Σοφία ήταν καθηγήτρια αγγλικών με πολλά πτυχία, πολλές γνώσεις και 35 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση. Αγαπούσε τους μαθητές της και οι περισσότεροι μαθητές την αγαπούσαν επίσης. Η κυρία Σοφία τα τελευταία χρόνια είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια και όχι παιδιά. Υπήρχαν μαθητές που την κορόιδευαν, μιμούνταν κραυγές ζώων μέσα στην τάξη, της πετούσαν κουτιά με χυμό, κακάο και νερό ενώ την έκλειναν και μέσα στην τάξη, βάζοντας θρανία στην πόρτα.

Η κυρία Σοφία προσπαθούσε να κάνει το μάθημά της, έβαζε βαθμούς και ακολουθούσε το πρόγραμμα σπουδών. Κάποιοι μαθητές όμως με μαθησιακές δυσκολίες την κατήγγειλαν στη διευθύντρια του σχολείου, και η υπόθεση έφτασε μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την κατηγορία ότι η καθηγήτρια έκανε bullying στα παιδιά».

Όπως είπε επίσης η ίδια, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το bullying των μαθητών προς τους δασκάλους συχνά δεν ερευνάται όσο θα έπρεπε και οι εκπαιδευτικοί μένουν χωρίς στήριξη, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο bullying που γίνεται από τους καθηγητές στα παιδιά.