Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο 23ο λεπτό, όταν ο αντίπαλός του προηγήθηκε ακόμη και με 21 πόντους (29-50), ο Γηραιός δεν κατέθεσε τα όπλα και δικαιώθηκε. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ακολούθησε ήπια αντίδραση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η οποία έσβησε τις φωτιές ενόψει της συνέχειας, αν και τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη φημολογία για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει παρά τα άσχημα αποτελέσματα και την κάκιστη εικόνα της ομάδας, να στηρίξει μέχρι τέλους τον Τούρκο προπονητή, ωστόσο, ήδη κυκλοφόρησαν κάποια πρώτα ονόματα για την επόμενη ημέρα και σίγουρα και τα τέσσερα θα προκαλέσουν… ντόρο.

