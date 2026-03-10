Ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ότι ένας έφηβος βιάστηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό την Παρασκευή. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στον σταθμό τρένων του Σέφιλντ περίπου στις 3:30 το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η British Transport Police.

Σύμφωνα με την αστυνομία μεταφορών της Βρετανίας, το περιστατικό αναφέρθηκε στις Αρχές από τρίτο πρόσωπο. Για νομικούς λόγους, η ταυτότητα του αγοριού δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί απέκλεισαν χώρο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Sheffield και προχώρησαν σε εγκληματολογικές έρευνες στο σημείο. Παράλληλα, όπως ανέφερε η αστυνομία, ο ανήλικος έλαβε υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό. Σύμφωνα με την Daily Mail, αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε σχετικά: «Οι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται την ανησυχία που θα προκαλέσει αυτή η είδηση και μπορούν να διαβεβαιώσουν το κοινό ότι εργάζονται με ταχύ ρυθμό για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη».

Η British Transport Police απηύθυνε επίσης έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.