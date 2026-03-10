Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ανακοίνωσε την αποστολή της Μπέτις για τον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό, την Πέμπτη (12/3) στην Αθήνα, για τη φάση των «16» του Europa League, με τους Ίσκο, Τζιοβάνι Λο Σέλσο και Σόφιαν Άμραμπατ να μένουν εκτός.

Οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης και τα προβλήματα δεν λείπουν για τους Ισπανούς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν την Τετάρτη (11/3) στην Αθήνα με τρεις σημαντικές απουσίες.

Ο λόγος για τους Ίσκο, Λο Σέλσο και Άμραμπατ που έμειναν εκτός αποστολής, με την απουσία του τελευταίου να προκαλεί έκπληξη καθώς είχε αρχίσει ξανά κανονικές προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Πελεγκρίνι, όμως, μάλλον έκρινε πως είναι ανέτοιμος και τον άφησε εκτός.

Στην αποστολή της Μπέτις για το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται οι Βαλές, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Αμπντέ, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.