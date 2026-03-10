Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι το σάκχαρό τους είναι υψηλότερο το πρωί, ακόμη κι αν δεν έχουν φάει τίποτα για ώρες. Στην πραγματικότητα, το πρωινό σάκχαρο επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες που σχετίζονται με τις συνήθειες της προηγούμενης ημέρας και κυρίως της νύχτας.

Ο τρόπος που κοιμόμαστε, το τι τρώμε αργά το βράδυ, η άσκηση ή ακόμη και το στρες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Αν το σάκχαρό σας είναι συστηματικά υψηλό το πρωί, ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε την αιτία και να σας προτείνει τρόπους ώστε να το διατηρείται σε πιο υγιή επίπεδα.

Ακολουθούν έξι καθημερινές συνήθειες, που σύμφωνα με το Very Well Health, μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση του σακχάρου το πρωί.

1. Κατανάλωση σνακ αργά το βράδυ

Το βραδινό τσιμπολόγημα δεν επηρεάζει μόνο το σάκχαρο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τη νύχτα η πέψη επιβραδύνεται και η επίδραση στο σάκχαρο μπορεί να διαρκέσει μέχρι το επόμενο πρωί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για σνακ με πολλούς υδατάνθρακες. Αν πεινάτε αργά το βράδυ, ένα σνακ χαμηλό σε υδατάνθρακες και πλούσιο σε λιπαρά, πρωτεΐνη και φυτικές ίνες είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου σας το πρωί.

2. Κακός νυχτερινός ύπνος

Ο ποιοτικός και επαρκής ύπνος είναι σημαντικός και για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Μελέτη σε άτομα με διαβήτη έδειξε ότι τα επίπεδα σακχάρου μετά το πρωινό ήταν υψηλότερα σε όσους είχαν κακή ποιότητα ύπνου ή πήγαιναν για ύπνο μετά τα μεσάνυχτα.

Επίσης σε έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι όσοι κοιμούνταν συστηματικά μετά τα μεσάνυχτα ή δεν κοιμούνταν αρκετά είχαν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις μετρήσεις σακχάρου, ανεξάρτητα από το αν είχαν διαβήτη. Η δημιουργία μιας σταθερής και υγιούς ρουτίνας, με συγκεκριμένες ώρες για ύπνο και ξύπνημα, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του πρωινού σακχάρου.

3. Χρόνιο στρες

Το χρόνιο στρες αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της αποκαλούμενης και «ορμόνης του στρες». Η κορτιζόλη επηρεάζει πολλές λειτουργίες του οργανισμού, ανάμεσα στις οποίες και τον μεταβολισμό του σακχάρου. Δίνει εντολή στο ήπαρ να αυξήσει την παραγωγή γλυκόζης και μειώνει την ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιεί το σάκχαρο. Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη.

4. Παράλειψη βραδινού γεύματος

Ίσως να φαίνεται παράδοξο, αλλά η παράλειψη του δείπνου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υψηλό πρωινό σάκχαρο. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του αποκαλούμενου και «φαινομένου Somogyi». Όταν παραλείπεται το βραδινό γεύμα, μπορεί να προκληθεί υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της νύχτας και ο οργανισμός αντιδρά απελευθερώνοντας ορμόνες που αυξάνουν το σάκχαρο

5. Άσκηση αργά το βράδυ

Μια άλλη πιθανή αιτία του φαινομένου Somogyi είναι η έντονη άσκηση αργά το απόγευμα ή το βράδυ. Οι επιδράσεις της άσκησης μπορεί να διαρκέσουν για ώρες και να οδηγήσουν σε χαμηλό σάκχαρο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αντίδραση του οργανισμού για να αντισταθμίσει αυτή την πτώση μπορεί και πάλι να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο σάκχαρο το επόμενο πρωί. Η κατανάλωση ενός μικρού σνακ μαζί με την άσκηση ή η μεταφορά της άσκησης στις πρωινές ώρες μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο του πρωινού σακχάρου.

6. Κατανάλωση αλκοόλ

Η κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά όταν δεν συνοδεύεται από φαγητό, μπορεί να προκαλέσει πτώση του σακχάρου αρκετές ώρες αργότερα. Και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρξει ενεργοποίηση του φαινομένου Somogyi. Για να το αποφύγετε, περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ και συνδυάστε το πάντα με ένα σνακ που περιέχει υδατάνθρακες. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή σας και να δυσκολέψει την αναγνώριση επικίνδυνα χαμηλού σακχάρου.