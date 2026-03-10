Με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από την ίδρυση του Ολυμπιακού, ο πρόεδρος του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη μεγάλη επέτειο. Αναφέρθηκε στη βαθιά αγάπη του για την ομάδα, εξέφρασε την περηφάνια του για όσα πρεσβεύει ο σύλλογος και στάθηκε στους υψηλούς στόχους που συνεχίζουν να οδηγούν τον Ολυμπιακό στο μέλλον.

Αναλυτικά, είπε: «Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.

Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας!

Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ.

Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!»

Από την πλευρά της η ΠΑΕ ανέβασε ένα post σχετικά με τη σημερινή μέρα, απευθυνόμενη στους οπαδούς της και αναφέροντας ότι τα καλύτερα έρχονται.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται».