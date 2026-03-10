Με ένα σκίτσο άκρως επίκαιρο, μας λέει σήμερα ο Αρκάς την καθιερωμένη του «καλημέρα».

Στο σκίτσο του, βλέπουμε τον Χάρο να κάθεται και να παρατηρεί τις τεταμένες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε ένα σκηνικό βγαλμένο από την κόλαση, λέγοντας: «Η μέρα προβλέπεται υπέροχη», υποδηλώνοντας τον κίνδυνο των ανθρώπινων απωλειών λόγω της έντασης που επικρατεί στην περιοχή, φέρνοντας στο προσκήνιο τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Ο Χάρος, ως προσωποποίηση του θανάτου, λειτουργεί εδώ ως παρατηρητής και σχολιαστής της πραγματικότητας, προσφέροντας μια σαρκαστική αλλά σκληρή ματιά στις εντάσεις που απειλούν να κλιμακωθούν.