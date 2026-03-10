Προβληματισμός επικρατεί στην αγορά αναφορικά με το κύμα ανατιμήσεων στα νησιά. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν συνεχώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν ενώ σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στις μεταφορές, την παραγωγή και το κόστος προϊόντων.

Όπως δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάππου, η αύξηση του κόστους μεταφοράς και των καυσίμων επηρεάζει άμεσα τόσο τα προϊόντα κατανάλωσης όσο και τα παραγωγικά προϊόντα.

«Στα νησιά, η μεταφορά μιας παλέτας ξηρού φορτίου μπορεί να φτάνει τα 75 ευρώ, για κατεψυγμένα έως 125 ευρώ, δηλαδή έως και 40% πιο ακριβά από άλλες περιοχές της χώρας», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι το πρόβλημα εντείνεται από το υψηλό κόστος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τον Πειραιά στα νησιά, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα κατοίκων, επιχειρηματιών και επενδυτών.

Όσον αφορά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ο κ. Πάππου τόνισε ότι προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για άμεσες αυξήσεις στα ράφια. Πιο άμεσες αυξήσεις ενδέχεται να εμφανιστούν μόνο στα νωπά ή παραγωγικά προϊόντα, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τη μεταφορά με καύσιμα.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου επισήμανε τον κίνδυνο που ελλοχεύει για τις μικρές επιχειρήσεις τόσο στη Ρόδο, όσο και στα υπόλοιπα νησιά.

«Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κάποιες επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν και θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις, ακόμη και μείωση προσωπικού, για να παραμείνουν ανοιχτές», είπε χαρακτηριστικά.