Το Κρεμλίνο τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του ρωσο-ουκρανικού διαλόγου υπό την αμερικανική μεσολάβηση, κρίνοντας ότι εξυπηρετεί το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν έχει ακόμη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος των επόμενων συνομιλιών.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Τουρκία πέρυσι και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές περισσότερες επαφές με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενεύη φέτος. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μεταξύ τους απόσταση παραμένει μεγάλη σε ό,τι αφορά βασικά ζητήματα, κυρίως το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ.