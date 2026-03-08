Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν συζήτησαν την κοινή παραγωγή όπλων, ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι, στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Γιέτεν στο Κίεβο.

“Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια”, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

“Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης – επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής”, πρόσθεσε.