Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν συζήτησαν την κοινή παραγωγή όπλων, ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι, στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Γιέτεν στο Κίεβο.
“Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια”, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.
“Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης – επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής”, πρόσθεσε.
I am grateful to the Prime Minister of the Netherlands for such a symbolic visit – coming to Ukraine almost immediately after beginning his work at the head of the new Government.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026
