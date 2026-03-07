Ένας νεκρός εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ενώ ακόμη δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αρκετούς ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια.

«Λόγω της εχθρικής επίθεσης, τμήμα μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Κίιβσκι του Χαρκόβου καταστράφηκε ολοσχερώς. Παρακείμενη κατοικία υπέστη επίσης ζημιές», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Σινιεχούμποφ, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Υπάρχει ένας νεκρός. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο αγοριών – ηλικίας 6 και 11 ετών – και μιας 17χρονης κοπέλας», συμπλήρωσε.

BREAKING: A Russian ballistic missile strike on a residential building in Kharkiv, Ukraine has killed 1 civilian and wounded 10 others, including 3 children. 10 people remain trapped under the rubble. pic.twitter.com/qJAmuqr7cO — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 7, 2026

Ο Σινιεχούμποφ εκτίμησε πως περίπου δέκα άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τους.

Στην πόλη Τσουχούιβ, της ίδιας περιφέρειας, η δήμαρχος Χαλίνα Μινάεβα ενημέρωσε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας «επίθεσης drone» σε σπίτι σε κεντρική συνοικία της πόλης.

⚡️❗️🤯😰 #Kharkiv #Харків: з-під завалів деблоковано тіло загиблої людини. Врятовано 4 людей – ДСНС#RussiaIsATerroristState #NaziRussia 🤬



▪️ Наразі відомо про одну загиблу людину. Ще 10 осіб постраждали, зокрема травмовані 6-річний і 11-річний хлопчики та 17-річна дівчина.… pic.twitter.com/8Dk1X6MJlo — UKRAINE NEWS UP (@by_Ukraine) March 7, 2026

Στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ένα βρέφος τραυματίστηκε εξαιτίας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής, όπως έγινε γνωστό από τον περιφερειάρχη Ιβάν Φέντοροφ.