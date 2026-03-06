Ένα ασυνήθιστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξορκισμού, στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν ραβίνοι, ιμάμηδες και ευαγγελικοί ιεροκήρυκες, διοργανώνει ένας Μεξικανός ιερέας, προειδοποιώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για σατανιστικές πρακτικές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο πατέρας Λουίς Ραμίρες Αλμάνσα ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του παρουσιάζοντας το πρόγραμμα με τίτλο «Μάθημα για τη Διακονία του Εξορκισμού και την Προσευχή Απελευθέρωσης». Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια ισχυρή δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για καλούς όσο και για κακούς σκοπούς. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη δύναμη, μια δύναμη τόσο για το καλό όσο και για το κακό, και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λατρεία του διαβόλου», προειδοποίησε.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Ατενέο Ποντιφίτσιο Ρετζίνα Αποστόλορουμ, πανεπιστήμιο που συνδέεται με το Βατικανό, και προσελκύει περισσότερους από 170 συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τη διακονία του εξορκισμού.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν την εξουσιοδότηση να πραγματοποιούν εξορκισμούς. Σύμφωνα με το Καθολικό Κανονικό Δίκαιο, η σχετική άδεια μπορεί να δοθεί μόνο από έναν επίσκοπο της τοπικής επισκοπής. Το πανεπιστήμιο αναφέρει ότι στόχος του προγράμματος είναι να «εμβαθύνει τη γνώση για τη διακονία του εξορκισμού και της προσευχής απελευθέρωσης με σοβαρό και διεπιστημονικό τρόπο».

Φέτος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από ομάδες που σχετίζονται με τον σατανισμό. Ο πατέρας Φορτουνάτο ντι Νότο, Σικελός ιερέας που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και θα μιλήσει σε συνεδρία τον Μάιο, υποστηρίζει ότι ορισμένες σατανιστικές ομάδες έχουν ήδη αρχίσει να πειραματίζονται με την τεχνολογία.

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν εικόνες παιδιών που συμμετέχουν σε σατανιστικές τελετές», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η χρήση παιδιών αποτελεί για αυτές τις ομάδες μια μορφή άσκησης εξουσίας πάνω στους αθώους. Ερευνητές που παρακολουθούν τη δραστηριότητα αιρέσεων επισημαίνουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί απλώς θεωρητικό σενάριο.

Ο Ντέιβιντ Μούργκια, επικεφαλής του οργανισμού Catholic Risk and Insurance Services που παρακολουθεί αιρέσεις και ακραία θρησκευτικά κινήματα, ανέφερε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν προειδοποιήσει πως αποκρυφιστικές ομάδες χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να καλύπτουν τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο.

«Η αστυνομία μάς ενημερώνει ότι σατανιστές χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να κρύβουν το περιεχόμενό τους στο διαδίκτυο και να επικοινωνούν μεταξύ τους», δήλωσε. Σε άλλη ομιλία του προγράμματος θα εξεταστεί επίσης πώς σύγχρονοι αποκρυφιστές χρησιμοποιούν γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν σύμβολα και εικόνες τελετουργιών, δίνοντας σε αρχαίες μυστικιστικές πρακτικές μια σύγχρονη ψηφιακή διάσταση.

Το Βατικανό έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχία για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής ανάπτυξης. Σε πρόσφατο σεμινάριο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο επίσκοπος Πολ Τάιγκ από το Δικαστήριο για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση προειδοποίησε ότι η τεχνολογία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες απειλές, όπως «βιολογικά όπλα, προπαγάνδα, παραπληροφόρηση και συστήματα πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο».