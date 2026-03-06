Ισχυρές εκρήξεις ταρακούνησαν το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι πραγματοποίησε «εκτεταμένα» πλήγματα κατά της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Israel and US are absolutely decimating their targets in Tehran right now



This is INSANE pic.twitter.com/qkyScjzYXl — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 6, 2026

Το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε μετά τον συναγερμό που σήμανε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ λόγω ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται επιθέσεις και μεγάλη πυρκαγιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Mehrabad της Τεχεράνης.