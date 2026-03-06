Η πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, κάνοντας και έναν απολογισμό για τις απώλειες.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για εγκληματικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. .

Αναλυτικά η ανακοίνωση της πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα:

Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς, στις 28 Φεβρουαρίου, εξαπέλυσαν απρόκλητη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κατά την οποία δολοφονήθηκε με τρόπο σκόπιμο και άνανδρο ο Ανώτατος Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Έκτοτε, κατοικημένες περιοχές, υγειονομικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, ιστορικά κέντρα, καθώς και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές στο Ιράν αποτελούν διαρκώς στόχο στρατιωτικών επιθέσεων.



Οι εγκληματικές αυτές επιχειρήσεις συνεχίζονται και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και άλλων συναφών κανόνων του διεθνούς δικαίου. Τα εγκλήματα αυτά καταγράφονται και τεκμηριώνονται συνεχώς από τις αρμόδιες αρχές στο Ιράν.



Σύμφωνα με τα πρώτα στατιστικά στοιχεία της Ερυθράς Ημισελήνου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ως συνέπεια των επιθέσεων, μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.230 άμαχοι, εκ των οποίων οι 180 ήταν κάτω των 18 ετών. 168 μαθήτριες σφαγιάστηκαν κατά την απευθείας επίθεση σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ στο νότιο Ιράν. Παράλληλα, ο αριθμός των τραυματιών έχει ανέλθει μέχρι στιγμής στους 6.200. Επίσης, έχουν στοχοποιηθεί 15 νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.



Το Παλάτι Γκολεστάν, ως ένα από τα εξαιρετικά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία

του Ιράν, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της

UNESCO από το 2013 λόγω των μοναδικών ιστορικών, καλλιτεχνικών και αρχιτεκτονικών του χαρακτηριστικών, δέχθηκε επίσης επίθεση. Τα ανεκτίμητα έργα τέχνης του συγκροτήματος είχαν μεταφερθεί εκ των προτέρων σε ασφαλή χώρο στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων, ωστόσο το κτήριο του ανακτόρου υπέστη σοβαρές ζημιές.



Η τρέχουσα στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος κατά του Ιράν έγινε εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον σχετικά με το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, στις 13 Ιουνίου 2025, το Ιράν είχε επίσης αποτελέσει στόχο κοινής στρατιωτικής επίθεσης της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ.



Σε απάντηση, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, βάσει των κανόνων της νόμιμης άμυνας, έχει θέσει στο στόχαστρο των αμυντικών επιχειρήσεών της, στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και στρατιωτικά κέντρα του σιωνιστικού καθεστώτος.



Το μεγάλο έθνος του Ιράν, κατά τη μακραίωνη ιστορία του, έχει επανειλημμένα αποτελέσει στόχο καταστροφικών επιθέσεων από ξένες δυνάμεις που επιδίωκαν να αφανίσουν την ταυτότητα, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την κυριαρχία αυτής της αρχαίας γης. Ωστόσο, το έθνος του Ιράν, βασιζόμενο στις μοναδικές εθνικές και πατριωτικές του δυνατότητες, υπερασπίστηκε πάντοτε με όλες του τις δυνάμεις την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα, βγαίνοντας υπερήφανο από τις

δοκιμασίες.

Ακόμη και απέναντι στη σημερινή βάρβαρη στρατιωτική επίθεση, το μεγάλο έθνος του Ιράν, με ακλόνητη αποφασιστικότητα και αδιαπραγμάτευτη βούληση, υπερασπίζεται αποφασιστικά την κυριαρχία της χώρας και θα καθορίσει τη μοίρα των εισβολέων με ήττα και μεταμέλεια.