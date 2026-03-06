Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν χρησιμοποίησε πυραύλους οπλισμένους με βόμβες διασποράς στο πλήγματά του εναντίον του Ισραήλ, σε απάντηση για την ισραηλινοαμερικανική επίθεση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο στρατός δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για τον τόπο ή την ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα πυρομαχικά. Βίντεο που τραβήχθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό Ισραήλ δείχνουν στον ουρανό ένα νέφος πυρακτωμένων σημείων να κατεβαίνει προς το έδαφος. Ένας ειδικός, στον οποίο το πρακτορείο έδειξε τις εικόνες, εκτίμησε ότι δείχνουν την έκρηξη μιας κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς.

«Χρησιμοποιούν πυρομαχικά διασποράς. Τα χρησιμοποίησαν ταυτόχρονα, κατ’ επανάληψη, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου όταν στοχοθετούνται πολίτες και παρακολουθούμε στενά αυτήν την κατάσταση» είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

Ούτε το Ιράν, ούτε και το Ισραήλ έχουν υπογράψει τη διεθνή συμφωνία για τα πυρομαχικά διασποράς του 2008 που απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διάδοση αυτών των όπλων.

Νωρίτερα, η ισραηλινή αστυνομία μετέδωσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους πολίτες, στο οποίο ένας πυροτεχνουργός εξηγεί τους κινδύνους από τις βόμβες διασποράς. Η αστυνομία είχε πει την Τετάρτη ότι ένας πύραυλος με πυρομαχικά διασποράς έβαλε στο στόχαστρο το Ισραήλ, χωρίς όμως να διευκρινίσει το πού και το πότε.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε καταγγείλει ότι το Ιράν χρησιμοποίησε τέτοιους πυραύλους σε κατοικημένες ζώνες του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, τον Ιούνιο του 2025. Τότε, η μη κυβερνηική οργάνωση είχε καταγγείλει μια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς, εθιμικού ανθρωπιστικού δικαίου».

Τί είναι οι βόμβες διασποράς και ο μεγάλος κίνδυνος για δεκαετίες μετά

Τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και επικίνδυνα όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σύγχρονες και παλαιότερες πολεμικές συγκρούσεις, καθώς προκαλούν εκτεταμένες απώλειες κυρίως σε άμαχο πληθυσμό.

Πρόκειται για βόμβες που ρίπτονται από αεροσκάφη ή εκτοξεύονται από οβιδοβόλα και πυροβόλα. Όταν ανοίγουν στον αέρα, απελευθερώνουν εκατοντάδες μικρότερες βόμβες, οι οποίες διασκορπίζονται σε μεγάλη ακτίνα, πλήττοντας στόχους σε εκτεταμένες περιοχές.

Λόγω της μεγάλης διασποράς τους, τα συγκεκριμένα όπλα δεν πλήττουν μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά συχνά προκαλούν σοβαρές απώλειες σε αμάχους, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα πυρομαχικά διασποράς είναι ότι μεγάλο ποσοστό τους δεν εκρήγνυται κατά την πρόσκρουση. Σύμφωνα με στοιχεία της ανθρωπιστικής οργάνωσης Handicap International, μόνο περίπου το 40% των βομβών εκρήγνυται άμεσα, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν ενεργές στο έδαφος.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εκραγούν ακόμη και δεκαετίες μετά το τέλος ενός πολέμου, αποτελώντας μόνιμη απειλή για όσους ζουν ή εργάζονται στις πληγείσες περιοχές. Οι εκρήξεις αυτές συχνά προκαλούν ακρωτηριασμούς ή θανάτους, με αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα των ναρκών ξηράς.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ολόκληρες περιοχές, καθώς το έδαφος παραμένει επικίνδυνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.