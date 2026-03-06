Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της συνέλευσης που οργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Ο πρώην πρωθυπουργός σε ερώτηση που δέχτηκε για το πότε θα ανακοινώσει το πολιτικό του εγχείρημα, είπε: «Εμείς θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα όταν θα έχουμε στέρεο, εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης και σε αυτό δουλεύουμε-και δουλεύουμε μεθοδικά-και όταν φτιάξουμε ομάδα, με ανανέωση, αλλά και με εμπειρία, που θα πετάει, θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο».

Επίσης, επισήμανε ότι «στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις: Να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσει και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια όλες και όλοι μαζί όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε και πιστεύω θα είμαστε σύντομα».

Ακόμη, τόνισε πως είναι αναγκαιότητα να υπάρξει μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διεξόδου για την πολιτική αλλαγή και επιτέθηκε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την οποία χαρακτήρισε «πολιτικά ανήθικη».

«Η κοινωνία των προοδευτικών πολιτών έχει σφυγμό και διεκδικεί, όχι αμαχητί, να μην αφήσουμε αυτό το πολιτικά ανήθικο καθεστώς που μας κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια να αβγατίσει τα χρόνια που θα μας κυβερνά και μας βυθίσει ακόμα πιο πολύ στις ανισότητες, στην ακρίβεια, στη διαφθορά και την έλλειψη ελπίδας και προσδοκιών για ένα καλύτερο αύριο», είπε και πρόσθεσε: «Αν κάτι μας παρακινεί να δράσουμε και να σηκωθούμε από τον καναπέ είναι η αίσθηση ότι αυτό το καθεστώς αλωνίζει διότι παίζει μόνο του, διότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Και βεβαίως ήταν επιδίωξη να μην υπάρχει αντίπαλος αλλά υπάρχει και αδυναμία στον προοδευτικό χώρο για το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Και παίζοντας χωρίς αντίπαλο γίνονται ολοένα και πιο αλαζονικοί, λειτουργούν με απίστευτο κυνισμό, ξεδιάντροπο πολλές φορές, που φτάνει στα όρια της πολιτικής ανηθικότητας. Αυτό που πρέπει να μας παρακινήσει δεν είναι η εύλογη διάθεση όλων μας να πάρουμε εκδίκηση γιατί αισθανόμαστε ότι μας αδίκησε η πολιτική και η ζωή ή η εύλογη, επίσης, επιθυμία πολλών να αποκτήσουν ξανά, ιδίως όσων έχουν συνηθίσει να είναι σε πολιτική στέγη, πόσο δε μάλλον καθόλου δεν πρέπει να μας παρακινήσει η επιθυμία κάποιων αξιωματούχων να διατηρήσουν τα αξιώματά τους».

Σημείωσε ότι είναι αναγκαία η επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης, διότι καμία από τις υπάρχουσες δυνάμεις του προοδευτικού δημοκρατικού χώρου δεν μπορεί, ανεξαρτήτως από το αν θέλουν.

Τόνισε πως δεν αρκεί η πρόσθεση αυτών των δυνάμεων, διότι, όπως παρατήρησε, “αν προσθέσεις τη φθορά με τη φθορά βγάζεις πάλι φθορά κι όταν έχεις φθορά δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη μεγάλη διαφθορά της Ν.Δ».

«Χρειάζεται υπέρβαση και πολλαπλασιασμός και να αφήσουν έξω από τις αίθουσες που συνεδριάζουμε τις μικροκομματικές και προσωπικές ιδιοτέλειες».

Ήταν η πρώτη συνέλευση με πρωτοβουλία Κίνησης Πολιτών στην οποία παρέστη ο κ. Τσίπρας, κυρίως για να ακούσει, γι αυτό πριν πάρει τον λόγο προηγήθηκαν 16 παρεμβάσεις, στις οποίες τον τόνο έδωσαν νέοι επιστήμονες, φοιτητές και εργαζόμενοι.

«Έχω εκπλαγεί τόσο από τη συμμετοχή των πολιτών κυρίως όμως από τη φρεσκάδα των ομιλητών και κυρίως την παρουσία νέων ανθρώπων που μας γεμίζουν με αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει ξανά ελπίδα και προοπτική στην παράταξη μας και στην πατρίδα μας», είπε στην αρχή του χαιρετισμού του.

Ανησυχία για την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις από την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στην αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά όχι, όμως, και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησε να αποκτήσει η Ελλάδα μια νέα εθνική πυξίδα.

Γνωρίζουμε που μας οδήγησε αυτός ο αλλόκοτος συνδυασμός του αλαζονικού εθνικισμού και της υποταγής στους προστάτες, της εξάρτησης από τους προστάτες. Είναι αναγκαιότητα να υπάρξει επιστροφή της χώρας στην εθνική στρατηγική που είχε από το 1974 μέχρι το 2019, της πολυδιάστατης εθνικής στρατηγικής. Βεβαίως χρειάζεται μια Ελλάδα ισχυρή αλλά και μια Ελλάδα σταθερή σε αξίες, στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης. Δεν αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη, που έχουμε, στην αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας για να φτιάξει την αντιπυραυλική ασπίδα, διότι δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση να φτιάξει μια ασπίδα απέναντι στον πληθωρισμό, στη νέα ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια», είπε ο κ. Τσίπρας.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κατερίνα Νοτοπούλου, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Κίρκος και πρόσωπα προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και ανένταχτοι.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: