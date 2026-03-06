Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε για ακόμα μια φορά η ελληνική Πολεμική Αεροπορία, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού των στελεχών της. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς του Tactical Leadership Programme (TLP) για το 2026, η οποία φιλοξενήθηκε στην αεροπορική βάση Los Llanos στο Albacete της Ισπανίας, οι ελληνικές συμμετοχές κατάφεραν να αποσπάσουν τις σημαντικότερες διακρίσεις ανάμεσα σε συμμαχικές δυνάμεις.

Κυριαρχία στους αιθέρες και στο έδαφος

Η 330 Μοίρα, γνωστή με το προσωνύμιο «Κεραυνός», επιβεβαίωσε τη φήμη της καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στο πτητικό σκέλος της εκπαίδευσης. Η διάκριση αυτή αντανακλά την ικανότητα των Ελλήνων πιλότων να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια και σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, όπως αυτό του TLP, που θεωρείται το «Top Gun» της Ευρώπης.

Παράλληλα, η επιτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στον αέρα. Η τεχνική υποστήριξη των αεροσκαφών αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική εικόνα της αποστολής. Στον συγκεκριμένο τομέα, την πρωτιά μοιράστηκαν δύο ελληνικές μοίρες: η 330Μ και η 347Μ «Περσέας». Η διάκριση των μηχανικών και των τεχνικών εδάφους υπογραμμίζει τη σημασία της οργάνωσης και της συντήρησης στην επιτυχία οποιασδήποτε αεροπορικής επιχείρησης.

Η σημασία της συμμετοχής στο TLP

Το Tactical Leadership Programme αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα κέντρα εκπαίδευσης στον κόσμο για τη δημιουργία ηγετικών στελεχών σε αεροπορικές τακτικές. Η σταθερή παρουσία της Ελλάδας και οι συχνές πρωτιές των μοιρών μας ενισχύουν το κύρος της χώρας στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών και επιβεβαιώνουν την αποτρεπτική ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας.