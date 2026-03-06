Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά στη διασταύρωση του γερμανικού δρόμου προς την κατασκήνωση στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα να σημειωθεί θανατηφόρο τροχαίο. Οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ο οδηγός του ενός δικύκλου. Ο 20χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο συνομήλικος συνεπιβάτης του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και η 60χρονη οδηγός του δεύτερου δικύκλου, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.