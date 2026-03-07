Η υπόθεση της εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη, του 59χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία που χάθηκε μυστηριωδώς στον Βλαχιώτη Λακωνίας πριν από σχεδόν δύο χρόνια, συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές και την κοινή γνώμη.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, τη συλλογή μαρτυριών και την ανάλυση οπτικού υλικού από την τελευταία του εμφάνιση, δεν έχουν ακόμη προκύψει σαφή στοιχεία για το πού βρίσκεται ή τι του συνέβη.

Η αγωνία των οικείων του παραμένει έντονη, ενώ νέες καταθέσεις και ανατροπές στην έρευνα έχουν πυροδοτήσει νέα ερωτήματα για την τύχη του.

Η εκπομπή Φως στο Τούνελ ασχολήθηκε με την εξαφάνιση του 59χρονου για ακόμη ένα βράδυ φέρνοντας στη δημοσιότητα νέα στοιχεία.

«Με έχει φεσώσει ο τελευταίος επιστάτης και με κυνηγάνε…»

Το «Τούνελ» εντόπισε έναν από τους προηγούμενους διαχειριστές των κτημάτων του αγνοούμενου επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη, ο οποίος αποκάλυψε νέα στοιχεία που κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμα για την έρευνα.

«Εγώ ανέλαβα επιστάτης των κτημάτων του για σύντομο διάστημα, πριν τον τελευταίο διαχειριστή. Με το που φτιάξαμε τα χαρτιά σταματήσαμε. Στο χωράφι μπήκαμε ελάχιστα και μετά φύγαμε. Έχουμε και το ίδιο επίθετο αλλά δεν έχουμε συγγένεια. Είχε προβλήματα με τα ανίψια του τα οποία με βρήκαν στο δρόμο και φώναζαν γιατί μπήκαμε στα χωράφια ενώ δεν είχαν ξεκαθαρίσει την κατάσταση, καθώς ο θείος τους τα είχε πάρει από τον πατέρα τους. Εγώ τους είπα πως δεν ήξερα ότι είχαν προβλήματα, τους χαιρέτισα και έφυγα. Ο ένας ήταν και λίγο επιθετικός και δεν ήθελα να μπλέξω. Όταν τα είπα αυτά στον κυρ Κώστα μου απάντησε ότι τα είχε ξεκαθαρίσει αλλά και πάλι του εξήγησα ότι εγώ δεν μπορούσα να μπλέξω…».

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την υπόθεση της εξαφάνισης ιδιαιτέρως μυστηριώδη.

«Με το παιδί που ανέλαβε μετά τα χωράφια δεν γνωριζόμουν. Μιλήσαμε μια φορά γιατί έπρεπε να αλλάξει τα ρολόγια της εταιρείας ρεύματος στο όνομά του και δεν το έκανε. Η εταιρεία ρεύματος μετά κυνηγούσε εμένα γιατί είχε φτάσει ο λογαριασμός τρεις χιλιάδες. Πήγα και στο δικηγόρο του Γρεβενίτη να δούμε τι θα κάνουμε. Είχε πάει και ο γιος μου στον επιστάτη από τη Ζαραφώνα και του είχε πει ότι θα τα πληρώσει αλλά τίποτα ακόμα. Αν δεν είχε εξαφανιστεί ο Γρεβενίτης θα έκανε κάτι, τώρα τίποτα. Μακάρι να βρεθεί γιατί ήταν καλός άνθρωπος…», καταλήγει.

«Δεν έχω πάρει δανεικά από κανέναν…»

Στο πλαίσιο της έρευνας η εκπομπή επικοινώνησε εκ νέου με τον τελευταίο διαχειριστή των κτημάτων του αγνοούμενου, ο οποίος απάντησε σε όλα όσα έχουν ακουστεί.

«Ένας μάρτυρας που ανέφερε ότι δήθεν είχα πάρει δανεικά λέει βλακείες. Δεν είπε όνομα αλλά μίλησε για κάποιον από τη Ζαραφώνα, όμως ο μοναδικός που γνώριζε ο κύριος Κώστας από αυτό το χωριό ήμουν εγώ. Θα ήταν καλό να πάει να τα καταθέσει στην αστυνομία, ώστε να ελεγχθούν όλα, να μην μείνουν σκιές. Δεν έχω ζητήσει δανεικά ούτε από τον πατέρα μου, ούτε από τον αδερφό μου. Άλλωστε, δεν ήταν άνθρωπος που θα έδινε εύκολα δανεικά σε κάποιον».

Όπως επισημαίνει, το πιο απλό που μπορεί να κάνει η αστυνομία είναι να ελέγξει τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει οτιδήποτε ύποπτο.

«Άκουσα και κάποιον άλλον να μιλά για πυροβολισμούς από τα ανίψια του. Εγώ που μάζεψα τις ελιές τη χρονιά που έφυγε ο Τριπολιτσιώτης, δεν είχα δει τίποτα τέτοιο. Μπορεί να υπήρχε κάποια έχθρα για περιουσιακά θέματα αλλά μέχρι εκεί. Δεν είχαμε καμία ενόχληση, ούτε μου είχε πει κανείς κάτι. Τον πρώην επιστάτη δεν τον γνώριζα. Μία φορά μόνο μου είχε τηλεφωνήσει για να με προειδοποιήσει να μην μπλέξω με τα κτήματα. Εγώ του απάντησα να μιλήσει με τον κύριο Κώστα, τον οποίο και ενημέρωσα. Η συνεργασία μου με τον κύριο Κώστα ξεκίνησε τον Μάρτιο, για να μαζέψουμε ελιές τον Νοέμβριο, δηλαδή μετά την εξαφάνιση του ανθρώπου».

Προσθέτει ακόμη πως τα έγγραφα που σύμφωνα με άλλον μάρτυρα, βρίσκονταν πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του αγνοούμενου επιχειρηματία τη νύχτα που χάθηκε, ήταν στην πραγματικότητα η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του, την οποία έστειλαν στον φανοποιό για να βρει καινούργιο αντίστοιχο φανάρι.

«Είχα πάει κατά τις επτά και τέταρτο και έφυγα την ώρα που σουρούπωνε γιατί είχα κανονίσει να πάω σε ένα τραπέζι γύρω στις εννιά με φίλους μου. Από όσο γνωρίζω, τους κάλεσε και η αστυνομία. Αν έμεινα λίγο παραπάνω δεν το θυμάμαι ακριβώς, γιατί δεν κοιτάζω συνεχώς το ρολόι. Σίγουρα καθίσαμε στο μπαλκόνι περίπου μισή ώρα, γιατί πήραμε τηλέφωνο και τον φανοποιό. Στη συνέχεια βγήκαμε έξω και τραβήξαμε τις φωτογραφίες που έπρεπε να στείλουμε στον άνθρωπο. Δυστυχώς δεν μπορώ να θυμηθώ τι φορούσε, ούτε αν φορούσε κάποιο σορτσάκι όπως ανέφερε ο μάρτυρας στην εκπομπή σας».

Αναφορικά με το γειτονικό χωράφι που βρέθηκε πεταμένο το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου, ο επιστάτης υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε καν ότι ανήκε στον Γρεβενίτη. Γεγονός που όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνεται από το ενοικιαστήριο.

«Η αστυνομία με ενημέρωσε ότι εκεί είχε χωράφι ο κύριος Κώστας και τους απάντησα ότι δεν ήταν κάποιο από τα δικά μου. Πρόκειται για σημείο στον κεντρικό δρόμο, βγαίνοντας από τον Βλαχιώτη προς τη Μυρτιά. Αυτόν τον δρόμο χρησιμοποιούσα κι εγώ πάντα. Δεν γνωρίζω αν το κινητό βρέθηκε βαθιά μέσα στο χωράφι ή κοντά στον δρόμο, αλλά σίγουρα πρέπει να εντοπίστηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μέσα».

Ερωτηθείς για το αν γνώριζε ότι ο αγνοούμενος σχεδίαζε να λήξει τη συνεργασία τους ή αν ήταν δυσαρεστημένος μαζί του, δήλωσε άγνοια.

«Η συνεργασία μας μετρούσε μόλις έξι μήνες και δεν μου είχε πει ποτέ κάτι τέτοιο. Στα κτήματα, άλλωστε, δεν είχε έρθει ποτέ…», καταλήγει.

«Μου έδωσαν ραντεβού για το πρωί της Παρασκευής και έμαθα ότι χάθηκε…»

Φανοποιός που θα συναντούσε τον Κώστα Γρεβενίτη, ανοίγει τα χαρτιά του στο Τούνελ.

«Είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά εκείνη την ημέρα. Τον Τάκη τον επιστάτη τον γνώριζα, αλλά τον αγνοούμενο όχι. Εκείνο το απόγευμα μού είχαν στείλει φωτογραφίες από τα φανάρια που ήθελαν και τα είχα βρει, όμως τους είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα τα παραγγείλω αν δεν έρθουν πρώτα να μου δώσουν χρήματα, επειδή ήταν ακριβά. Το ίδιο ανέφερα και στην αστυνομία, καθώς το κάθε φανάρι κόστιζε πάνω από χίλια ευρώ. Δεν θυμάμαι αν μου είχαν στείλει και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά ό,τι γνώριζα το είχα πει στην αστυνομία τότε. Το μόνο που μου είχε πει ο Τάκης, για λογαριασμό του Γρεβενίτη, ήταν να δω την τιμή για το φανάρι, γιατί προφανώς το είχε ψάξει και ήθελε να βρει καλύτερη τιμή. Δεν είχα μιλήσει απευθείας μαζί του, μόνο μέσω του Τάκη επικοινωνούσαμε», λέει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Οικονομάκης.

Όπως αναφέρει, την επόμενη ημέρα τους περίμενε να περάσουν από το φανοβαφείο του για να προχωρήσουν στην παραγγελία, όμως δεν εμφανίστηκαν και υπέθεσε ότι τελικά το μετάνιωσαν.

«Έμαθα ότι χάθηκε δέκα ημέρες αργότερα, όταν με κάλεσαν από την Ασφάλεια. Προσωπικά δεν τον γνώριζα καθόλου. Είχα απλώς ακουστά το σόι του από τότε που ήμουν πιτσιρικάς», καταλήγει.

«Λέω αλήθεια ότι τους είδα μαζί…»

Μάρτυρες που μίλησαν στην εκπομπή υποστήριξαν ότι το πρόσωπο το οποίο είχε αναφέρει πως το προηγούμενο βράδυ είδε τον επιστάτη μαζί με τον αγνοούμενο επιχειρηματία, δεν κατέθεσε τελικά τα συγκεκριμένα στοιχεία στην αστυνομία.

Η εκπομπή επικοινώνησε εκ νέου με τον μάρτυρα που είχε προβεί στη συγκεκριμένη δήλωση.

«Όλα τα έχω πει. Δεν ισχύει αυτό που λένε. Αν δεν τα κατέγραψαν οι αστυνομικοί, δεν το γνωρίζω. Τους είδα στο σπίτι όταν έφευγα, όπως σας είχα πει· μιλούσαν μεταξύ τους. Όταν επέστρεψα αργότερα, δεν υπήρχε κανείς. Λέω ακριβώς αυτά που είδα. Ήταν στο μπροστινό τραπέζι της αυλής, όχι στο πίσω, περίπου στις έξι και μισή. Εκεί που βρίσκεται η λεμονιά. Όταν γύρισα, γύρω στις οχτώ και είκοσι πέντε, δεν ήταν πια κανείς εκεί. Αυτά που λέω είναι όσα είδα με τα μάτια μου. Μετά δεν υπήρξε απολύτως τίποτα. Απόλυτη ησυχία…»

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου πώς είναι δυνατόν να τους είδε εκείνη την ώρα, τη στιγμή που η κάμερα ασφαλείας φαίνεται να καταγράφει τον επιστάτη να πηγαίνει στο σπίτι του αγνοούμενου γύρω στις επτά, ο μάρτυρας απάντησε ότι είναι βέβαιος πως τους είδε τη στιγμή που αποχωρούσε.

«Τώρα, αν ήταν επτά η ώρα δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ίσως να έχω μπερδευτεί με την ώρα…», κατέληξε.

«Προσπαθούσα να πείσω τις Αρχές ότι είναι εγκληματική ενέργεια αλλά…»

Ο γιος του αποκαλύπτει το απίστευτο παρασκήνιο που οδήγησε στον εισαγγελέα.

Το Τούνελ μεταφέρει την συνομιλία που είχε ο συνεργάτης της εκπομπής με τον γιο του αγνοούμενου Κώστα Γρεβενίτη.

Δημοσιογράφος: Κύριε Γρεβενίτη, σας αναζητούσαμε από την αρχή της έρευνάς μας για την εξαφάνιση του πατέρα σας.

Γιος Κώστα Γρεβενίτη: «Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα κάνετε όλες αυτές τις εβδομάδες για την οικογένειά μου. Όταν χάθηκε ο πατέρας, εγώ όπως και τώρα βρισκόμουν εκτός Ελλάδας λόγω της εργασίας μου. Και ήταν δύσκολη η επικοινωνία εξαιτίας της διαφοράς ώρας. Την τρίτη μέρα από την εξαφάνισή του, όταν και με ενημέρωσε ο δικηγόρος μας ότι δεν μπορούν να τον εντοπίσουν και ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και ήρθα».

Δημοσιογράφος: Πότε είχατε μιλήσει με τον πατέρα σας πριν χαθεί;

Γιος Κώστα Γρεβενίτη: «Με τον πατέρα μου είχα μιλήσει μία ή δύο ημέρες πριν. Ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στα αδέλφια μου στην Αμερική. Είχε πάρει προμήθειες φαρμάκων, ινσουλίνες και λοιπά, τουλάχιστον για ένα μήνα. Εγώ του είχα βγάλει το εισιτήριο του αεροπλάνου και μέχρι τις 10 Οκτωβρίου θα είχε φύγει».

Δημοσιογράφος: Όταν μπήκατε στο σπίτι μετά την εξαφάνιση, τι εικόνα αντικρίσατε; Υπήρχε κάποιο σημάδι που να δείχνει τι είχε συμβεί;

Γιος Κώστα Γρεβενίτη: «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι κάποιος τον λήστεψε γιατί φυλούσε χρήματα στο σπίτι. Όταν έφτασα όμως, είδα ότι δεν είχαν πειράξει τίποτα. Τα φάρμακα πάνω στο τραπέζι, το κλειδί του αυτοκινήτου εκεί που το έβαζε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο σαν κρεμάστρα. Βρήκα τις κάρτες της τράπεζας, την άδεια οδήγησής του, τα διαβατήριά του, 321 δολάρια, το δαχτυλίδι και τη χρυσή του αλυσίδα, μια καδένα χοντρή που φορούσε. Ήταν αλλόκοτο όλο αυτό. Υπό άλλες συνθήκες το μυαλό μου θα πήγαινε στους συγγενείς με τους οποίους είχαμε προβλήματα στο παρελθόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα τα πράγματα είχαν ηρεμήσει. Θεωρώ ότι αν έβαζαν κάποιον άλλον να το κάνει, δεν θα το έκαναν να φανεί σαν ληστεία. Για ποιο λόγο δηλαδή να μη φανεί σαν ληστεία; Γι’ αυτό περισσότερο τείνω στην άποψη ότι έγινε κάποια παρεξήγηση. Να σε έσπρωξα, να με έσπρωξες, να ‘πεσες, να χτύπησες, να φοβήθηκα και να σε πήρα και να ‘φυγα. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω».

Δημοσιογράφος: Τελικά πού πάει το μυαλό σας;

Γιος Κώστα Γρεβενίτη: «Εγώ ξέρω πού πάει το μυαλό μου. Το ζήτημα είναι γιατί δεν πάει το μυαλό των αστυνομικών. Είμαι έξαλλος με τις αρχές εκεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Σκάλας. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι είναι σίγουρα εγκληματική ενέργεια, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Πρεσβεία και την Εισαγγελία, αλλά αυτοί απαντούσαν ότι δεν έχει νόημα. «Για ποιο λόγο να το κάνετε;» μου έλεγαν. Άκου τώρα απάντηση. Ο διοικητής επέμενε να λέει ότι δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Στην αρχή μίλαγε για αυτοκτονία, μετά έλεγε ότι κάπου έχει πάει και θα ξανάρθει. Όλο βλακείες δηλαδή. Με ρώτησαν απέξω απέξω και προφορικά ποιον υποπτεύομαι. Και όταν τους απάντησα και ζήτησα να το καταθέσω, μου ‘λεγαν ότι δεν χρειάζεται. Και όταν επέμενα έντονα να ερευνήσουν τον ρόλο του προσώπου αυτού, θύμωσαν κιόλας. Μου ‘λεγαν δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πολύ καλό παιδί και τέτοια».

Δημοσιογράφος: Ζητήσατε, μου λέτε, να καταθέσετε επίσημα τις υποψίες σας για συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί δεν το δέχτηκαν;

Γιος Κώστα Γρεβενίτη: «Καταρχάς ο διοικητής του τοπικού τμήματος είχε μια οικειότητα μαζί του. Τον φώναζε με το μικρό του όνομα. Είχε το τηλέφωνό του και τον κάλεσε χωρίς να του πει κανείς να τον καλέσει στο τηλέφωνο. Του λέει «ξέρεις, εδώ έχει έρθει ο γιος του Κώστα, ο Θανάσης, και θέλει κάποια στιγμή να σε δει». Εγώ δεν είχα πει ότι θέλω να τον δω, άλλο τους είχα ζητήσει. Να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν από την πρώτη στιγμή. Να τον καλέσουν να πει τι έγινε. Εκεί αποφασίσαμε με τον δικηγόρο μου να πάμε στην Εισαγγελία. Πήραμε τηλέφωνο και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι ξεκίνησε πιο σοβαρά η έρευνα, μετά από μέρες όμως. Μετά από τη φασαρία που έκανα ήρθε και η εγκληματολογική ασφάλεια της Σπάρτης. Κοντά δέκα μέρες μετά».

Δημοσιογράφος: Το κινητό του πατέρα σας βρέθηκε πεταμένο κοντά σε ένα από τα κτήματά σας. Μάθατε κάτι για εκείνη την ημέρα;

Γιος Κώστα Γρεβενίτη: «Έμαθα, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ότι την ημέρα που έψαχναν στο μεγάλο χωράφι μας, βρισκόντουσαν εκεί κάποιοι Ρομά και έπαιρναν σίδερα από το κτήμα μας. Με ποιον είχαν συνεννοηθεί; Δεν τους ρώτησε κανείς; Αυτό με είχε προβληματίσει και το είχα πει σε όλους. Είχαμε μιλήσει με τον διοικητή τότε της Ασφάλειας στην Τρίπολη, είχαμε μιλήσει και με τον διοικητή της Σπάρτης. Δεν έπρεπε να τους πάρουν για έναν έλεγχο; Αφού έψαχναν για έναν άνθρωπο. Δεν έπρεπε έστω τυπικά να τους ρωτήσουν πώς βρέθηκαν εκεί; Ακούω πως ο επιστάτης λέει ότι δεν γνώριζε το κτήμα εκεί κοντά που βρέθηκε το κινητό του πατέρα μου και πως δεν βρισκόταν στο συμβόλαιο μίσθωσης. Ψέματα. Το μισθωτήριο είναι ίδιο με αυτό που έκανε και με τους προηγούμενους επιστάτες ο πατέρας μου. Το έχω στη διάθεσή μου, όπως και ο δικηγόρος μου. Είχε μισθώσει και το συγκεκριμένο κτήμα ο επιστάτης. Τώρα γιατί υποστηρίζει, αλλά ότι δεν γνώριζε την ύπαρξή του, ας το ερευνήσουν άλλοι».

Δημοσιογράφος: Ο ίδιος άνθρωπος ήταν και ο τελευταίος που είδε τον πατέρα σας πριν χαθεί;

Γιος Κώστα Γρεβενίτη: «Άλλο ένα σημείο που είναι πολύ περίεργο για μένα και δεν μπορώ να το καταλάβω. Επειδή είναι ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον πατέρα μου, στην αρχή έλεγε ότι έμεινε στο σπίτι 10 λεπτά, μετά ένα τέταρτο, μετά 20 λεπτά. Τελικά όπως αποδείχθηκε έμεινε πάνω από τρία τέταρτα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Θέλω απλά να μάθω την αλήθεια».

«Ήταν πάλι στα μαχαίρια με συγγενείς για την περιουσία…»

Ένας νέος μάρτυρας μιλώντας στο «Τούνελ» αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές μιας παλιάς οικογενειακής διαμάχης, που φαίνεται πως είχε αναζωπυρωθεί το τελευταίο διάστημα πριν χαθούν τα ίχνη του.

Ο μάρτυρας, που γνώριζε προσωπικά τον αγνοούμενο, περιγράφει ένα κλίμα έντασης γύρω από ζητήματα κληρονομιάς που ταλάνιζαν για χρόνια την οικογένεια.

Όπως αναφέρει, ο Κώστας Γρεβενίτης και ο γιος του αδελφού του είχαν σοβαρές διαφωνίες που συνδέονταν με την περιουσία μιας θείας τους, η οποία δεν είχε παιδιά και είχε στην κατοχή της χωράφια και ένα οικόπεδο στο χωριό.

«Όλοι την φώναζαν θεία Ελένη. Δεν είχε άλλους συγγενείς πέρα από τα ανίψια της. Όταν έφυγε από τη ζωή, η περιουσία της δεν γράφτηκε ξεκάθαρα σε κάποιον», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανιψιός του Κώστα έχτισε στο οικόπεδο της θείας του ένα σπίτι για να μείνει με την οικογένειά του, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί επίσημη μεταβίβαση ή συμφωνία με τους υπόλοιπους συγγενείς, πολλοί από τους οποίους ζούσαν στο εξωτερικό.

Το θέμα αυτό φαίνεται πως επανήλθε δυναμικά το τελευταίο διάστημα, όταν ο Κώστας Γρεβενίτης αποφάσισε να κινηθεί νομικά.

«Άρχισε να αναζητεί μάρτυρες, να συγκεντρώνει στοιχεία και να ετοιμάζει διαδικασίες για την περιουσία της θείας του. Υποστήριζε πως δεν μπορούσε να καταλήξει σε έναν μόνο συγγενή αλλά έπρεπε να μοιραστεί σε όλους όσοι είχαν κληρονομικό δικαίωμα. Ήταν και στα «μαχαίρια» για την υπόλοιπη περιουσία… καταλαβαίνετε», λέει ο μάρτυρας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον ανιψιό του, που φοβόταν πως θα μπορούσε να χάσει το σπίτι που είχε χτίσει. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να γνωρίζει αν η διαμάχη αυτή συνδέεται με την εξαφάνιση.

«Μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα όλα αυτά. Όμως όταν ακούσαμε ότι εξαφανίστηκε, σκεφτήκαμε αμέσως τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί τον τελευταίο καιρό οι σχέσεις στην οικογένεια είχαν φτάσει πάλι στα άκρα.»

Ο μάρτυρας τονίζει πάντως πως ο ίδιος ο Γρεβενίτης του είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν επιδίωκε να ξεσπιτώσει τον ανιψιό του.

«Μου είχε πει πως δεν το έκανε για να τον κυνηγήσει. Ήθελε απλώς να πιέσει την οικογένεια να λυθούν οριστικά τα θέματα της περιουσίας που τους χώριζαν εδώ και χρόνια.»