Αστυνομικοί του Β’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου έναν 42χρονο οδηγό, που κατηγορείται ότι μεθυσμένος έτρεχε με 151 χλμ/ώρα στα Καλύβια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 71 χλμ/ώρα ενώ κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,63 mg/l.

Επιπρόσθετα, κατά την ακινητοποίησή του, ο 42χρονος απείλησε και εξύβρισε τους αστυνομικούς, ενώ δεν κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.