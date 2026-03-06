Συναγερμός σήμανε στη ΓΑΔΑ, για άνδρα που κρατούσε σακούλα που υποστήριζε ότι είναι γεμάτη εκρηκτικά και ότι θα ανατιναχθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο πιθανότατα βορειοαφρικανικής καταγωγής, το οποίο και συνελήφθη.

Εξετάζονται τα αντικείμενα που έχει πάνω του, ενώ υπάρχει πληροφορία ότι κουβαλούσε μία χειροβομβίδα.

Επίσης, υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας στην περιοχή των Αμπελοκήπων.