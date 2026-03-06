Απέρριψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις προσφυγές εννέα ιδιωτικών πανεπιστημίων και της Ένωσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, οι οποίες στρέφονταν κατά της υπουργικής απόφασης που αφορά στη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και προβλέπει, μεταξύ άλλων, καταβολή εγγυητικής επιστολής 2.000.000 ευρώ και παράβολο 600.000 ευρώ.

Η Ολομέλεια (284/2026) έκρινε ότι οι εγγυητικές επιστολές και το παράβολο που προβλέπονται να καταβάλλει κάθε ιδιωτικό αλλοδαπό πανεπιστήμιο προκειμένου να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει παράρτημα στη χώρα μας, συνάδουν με τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου και δεν αντιβαίνουν στις επιταγές της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.

Το ΣτΕ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι οι όροι που έχουν τεθεί «υπηρετούν πράγματι σκοπούς γενικού συμφέροντος», σημειώνοντας παράλληλα ότι από το νομοθετικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια «προκύπτει και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νεότευκτου θεσμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των παρόχων υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη δραστηριοποίηση ικανού μεγέθους εκπαιδευτικών φορέων, τον κοινωνικό προσανατολισμό του, τις αυστηρές προϋποθέσεις αδειοδότησης και, εν συνεχεία, τον διαρκή και απαιτητικό έλεγχο της λειτουργίας του, υπό την εγγύηση ανεξάρτητης αρχής, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον των δημόσιων πανεπιστημίων, θέτοντας υψηλές απαιτήσεις ακαδημαϊκής και οικονομικής βιωσιμότητας, με στόχο τη λειτουργία του κατά τρόπο εφάμιλλο της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης».

Επιπλέον, η Ολομέλεια του ΣτΕ τονίζει ότι «οι επί μέρους όροι και προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί από το νομοθέτη για την ίδρυση και λειτουργία των παραρτημάτων, υπηρετούν πράγματι σκοπούς γενικού συμφέροντος και, ιδίως, την επιλογή του νομοθέτη για την παροχή ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, και συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, με αποτέλεσμα να συνιστούν θεμιτούς περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα κατά το άρθρο 49 ΣΛΕΕ, την οδηγία 2006/123/ΕΚ και το Χάρτη».