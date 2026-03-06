Τόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όσο και ο Έργκιν Αταμάν ανακοίνωσαν τις δωδεκάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού του αποψινού ντέρμπι της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι», εκτός από Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ δεν θα έχουν στην δωδεκάδα τους και τον Μόντε Μόρις λόγω ενός προβλήματος στην μέση. Αντίθετα κανονικά στην δωδεκάδα είναι ο Νικολα Μιλουτίνιφ.

Από την άλλη Έργκιν Αταμάν δεν θα έχει τελικά στην διάθεσή του για το ντέρμπι τον Ματίας Λεσόρ, ενώ εκτός 12άδας έμεινε και ο Γκριγκόνις.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.