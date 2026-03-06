24 πολιτείες των ΗΠΑ κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τους τελευταίους δασμούς που ανακοινώθηκαν από τον Λευκό Οίκο. Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε την Πέμπτη, προστίθεται στην αβεβαιότητα που περιβάλλει την εμπορική πολιτική, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς που είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι ήταν παράνομοι.



Ο Λευκός Οίκος απάντησε άμεσα επιβάλλοντας έναν προσωρινό δασμό 10% βάσει ενός διαφορετικού νόμου — του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Ωστόσο, οι πολιτειακοί αξιωματούχοι, όλοι Δημοκρατικοί, υποστηρίζουν ότι και αυτός ο δασμός είναι παράνομος, ισχυριζόμενοι ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν προοριζόταν για την αντιμετώπιση εμπορικών ανισορροπιών.

Σύμφωνα με την αγωγή, της οποίας ηγούνται η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Αριζόνα, η επιβολή δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ παραβιάζει επίσης το Σύνταγμα των ΗΠΑ, επειδή το Κογκρέσο —και όχι ο πρόεδρος— έχει την εξουσία να επιβάλλει σαρωτικούς δασμούς, οι οποίοι αποτελούν φόρους επί των εισαγωγών.



«Το αποκαλεί λύση. Δεν είναι», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας της Αριζόνα, Kris Mayes, σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση της αγωγής. «Είναι η ίδια παράνομη αρπαγή εξουσίας υπό διαφορετικό καταστατικό από αυτό που χρησιμοποίησε την προηγούμενη φορά».



Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Kush Desai, δήλωσε ότι η χρήση του νόμου ήταν νόμιμη και ότι η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τους δασμούς στο δικαστήριο. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιούσε την εξουσία που του παραχωρήθηκε από το Κογκρέσο για να αντιμετωπίσει θεμελιώδη προβλήματα διεθνών πληρωμών και τα σοβαρά ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας.

Το Ιστορικό της Διαμάχης

Η καταγγελία κατατέθηκε στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ από 22 πολιτειακούς εισαγγελείς και δύο Δημοκρατικούς κυβερνήτες. Αντικατοπτρίζει μια προηγούμενη αγωγή που είχε κατατεθεί από μια μικρότερη ομάδα 12 πολιτειών για τους δασμούς που εισήγαγε ο Τραμπ πέρυσι βάσει του Νόμου περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA).



Εκείνοι οι δασμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν από το 10% αλλά έφτασαν πάνω από το 40% για αγαθά από ορισμένες χώρες, προκάλεσαν ένα κύμα εμπορικών διαπραγματεύσεων. Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αυτούς τους δασμούς τον περασμένο μήνα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη νέα παγκόσμια εισφορά βάσει του Άρθρου 122 με συντελεστή 10%.



Τι προβλέπει το Άρθρο 122: Επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς έως και 15% για 150 ημέρες χωρίς το Κογκρέσο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.



Η απειλή για αύξηση: Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ είναι «πιθανό» να αυξήσουν τον συντελεστή στο 15% μέσα σε αυτή την εβδομάδα.

Οικονομικές Επιπτώσεις και Επιστροφές Χρημάτων

«Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την πρώτη του απόπειρα, ο πρόεδρος προκαλεί περισσότερο οικονομικό χάος και περιμένει από τους Αμερικανούς να πληρώσουν τον λογαριασμό», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Letitia James, που είχε προχωρήσει σε διώξεις σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ και δύο γιων του, του Ντόναλντ Τζούνιορ και του Έρικ., και αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας για υποψίες ψευδών δηλώσεων.



Οι ενάγοντες ζητούν από το δικαστήριο:

Να μπλοκάρει την εφαρμογή των νέων δασμών.

την εφαρμογή των νέων δασμών. Να επιδικάσει επιστροφές χρημάτων για τις εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί βάσει του Άρθρου 122.

Ήδη, ένας ομοσπονδιακός δικαστής την Τετάρτη άνοιξε τον δρόμο για χιλιάδες επιχειρήσεις να λάβουν επιστροφές χρημάτων για τους δασμούς που ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο, διατάσσοντας την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) να προχωρήσει στις πληρωμές, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.