Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιβάλει.

Ξεκινώντας ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «βαθιά απαγοητευτική» και είπε πως αισθάνεται ντροπή για ορισμένα μέλη του Δικαστηρίου που ψήφισαν εναντίον του στην απόφαση 6-3.

«Οι ξένες χώρες είναι τόσο ευτυχισμένες» σχολίασε επιπροσθέτως. Επανέλαβε πως διαθέτει εναλλακτική λύση απέναντι σε αυτή την απόφαση. «Υπάρχουν μέθοδοι που είναι ακόμα ισχυρότερες διαθέσιμες για μένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου ότι θα ακολουθήσει μια «ακόμα πιο σκληρή» πολιτική και αμέσως μετά ανακοίνωσε νέους δασμούς.

Δήλωσε ότι θα επιβάλει παγκόσμιο δασμό 10% για 150 ημέρες, σε αντικατάσταση ορισμένων από τους έκτακτους δασμούς που ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εντολή του θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974 και ότι οι δασμοί θα είναι επιπλέον των δασμών που ισχύουν σήμερα. Ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς έως 15% για έως 150 ημέρες σε όλες τις χώρες που σχετίζονται με «μεγάλα και σοβαρά» ζητήματα ισοζυγίου πληρωμών. Δεν απαιτεί έρευνες ούτε επιβάλλει άλλους διαδικαστικούς περιορισμούς.

Το Ανώτατο Δικαστήριο κήρυξε παράνομους τους ευρείς παγκόσμιους δασμούς που επέβαλε βάσει του Νόμου για τις Διεθνείς Έκτακτες Οικονομικές Εξουσίες, κρίνοντας ότι είχε υπερβεί τις εξουσίες του βάσει του νόμου αυτού.

«Έχουμε εναλλακτικές λύσεις, εξαιρετικές εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα μπορούσαν να είναι περισσότερα χρήματα. Θα εισπράξουμε περισσότερα χρήματα και θα γίνουμε πολύ πιο ισχυροί», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τα εναλλακτικά εργαλεία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ξεκίνησε επίσης αρκετές έρευνες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάσει του άρθρου 301 «προκειμένου να προστατεύσει τη χώρα μας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές άλλων χωρών και εταιρειών».

Η απόφαση του Τραμπ να στηριχθεί σε άλλους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 122, ενώ ξεκινά νέες έρευνες βάσει του άρθρου 301, ήταν ευρέως αναμενόμενη. Ωστόσο, οι δασμοί 10% που ανακοίνωσε την Παρασκευή μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ μόνο για 150 ημέρες, ενώ οι έρευνες βάσει του άρθρου 301 διαρκούν συνήθως μήνες για να ολοκληρωθούν.

Είπε ότι δεν είναι σαφές εάν και πότε θα υπάρξουν επιστροφές χρημάτων μετά την ακύρωση των εκτεταμένων δασμών του από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι η υπόθεση μπορεί να διαρκέσει χρόνια μέχρι να εκδικαστεί.