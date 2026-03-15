Η σύντροφος του Ρισόν Χολμς διέγραψε την ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα και με την οποία απαντούσε στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, για να κάνει δύο νέα stories στη συνέχεια.

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε έξαλλο τον προπονητή του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, με τη σύντροφό του να τα βάζει με τον Αταμάν, λέγοντας πως αυτό που κάνει «είναι ντροπή και όχι οικογένεια».

Η σύντροφος του Χολμς διέγραψε, τελικά, αυτό το story και έκανε στη συνέχεια δύο νέα, για να εκφράσει τα παράπονά της με πιο κόσμιο τρόπο.

«Εξαιρούνται οι φίλαθλοι και το καταπληκτικό μέλος του προσωπικού που έχω γνωρίσει!!», ανέφερε στην πρώτη ανάρτησή της και στη συνέχεια ήρθε και η δεύτερη, γράφοντας: «Όλοι απλώς εκφράζουμε δημόσια τις απόψεις μας, ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να νιώθουν οι άλλοι γι’ αυτό. Σωστά; Το λατρεύω! Είναι υπέροχο! Το κάνουμε συχνά αυτό εκεί από όπου κατάγομαι».