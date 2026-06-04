Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, η κλήρωση 3075 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.



Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 3, 6, 33, 35, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.