Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, η κλήρωση 3075 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 3, 6, 33, 35, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 6.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Κλήρωση Τζόκερ 04/06/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 3075
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, η κλήρωση 3075 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, η κλήρωση 3075 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.