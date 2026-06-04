Για πέμπτη διαδοχική ημέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά του σχεδίου κατασκευής πολυτελούς τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στην πλατεία Σκεντέρμπεη στα Τίρανα και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το πρωθυπουργικό μέγαρο, με κεντρικό σύνθημα: «Η φωνή μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας».

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν «Ράμα παραιτήσου» και «Η Αλβανία δεν πωλείται».

🚨🇦🇱BREAKING: For the fifth consecutive day of protests, massive crowds took to the streets to oppose the controversial Trump-Kushner-linked resort project planned for southern #Albania pic.twitter.com/3BSyuwDFqm — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) June 4, 2026

Συνθήματα και κατά Ράμα και κατά Μπερίσα

Ιδιαίτερο στοιχείο της νέας διαδήλωσης ήταν ότι οι πολίτες δεν στόχευσαν μόνο τον Έντι Ράμα, ο οποίος έχει στηρίξει ανοιχτά την επένδυση.

Ακούστηκαν επίσης συνθήματα και κατά του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, ο οποίος αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες διαφθοράς.

«Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή», φώναξαν διαδηλωτές, θέλοντας να δείξουν ότι η κινητοποίηση δεν ταυτίζεται με την παραδοσιακή αντιπολίτευση.

Με αυτόν τον τρόπο, οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες επιχειρούν να προβάλουν τον υπερκομματικό χαρακτήρα των αντιδράσεων, παρουσιάζοντας το θέμα ως ζήτημα δημόσιου συμφέροντος, περιβάλλοντος και διαφάνειας.

More than 500,000 people paralyze movement in Albania 🇦🇱🔥



They refuse to hand over their land to Israeli and American billionaires.



'We will not allow the Palestinian scenario to be repeated in our country. A second Israel? It will never happen.'



The Albanian people send a… pic.twitter.com/1U3OY7UiFW — Middle Eastern Affairs (@OpsHQs) June 4, 2026

Στο στόχαστρο το project στις αλβανικές ακτές

Στο επίκεντρο της οργής βρίσκεται το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στις αλβανικές ακτές της Αδριατικής, που αφορά τη νήσο Σάσων και την περιοχή του Ζβέρνετς.

Μεταξύ των επενδυτών του έργου βρίσκεται η Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην επένδυση, παρουσιάζοντάς την ως ευκαιρία για τουριστική ανάπτυξη και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Οι διαδηλωτές, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι το σχέδιο απειλεί μια από τις πιο ευαίσθητες φυσικές περιοχές της χώρας και ζητούν την ακύρωσή του.

Το ροζ φλαμίνγκο έγινε σύμβολο

Σύμβολο των κινητοποιήσεων έχει γίνει ένα ροζ φλαμίνγκο, που παραπέμπει στα προστατευόμενα είδη της περιοχής.

Η επιλογή του συμβόλου είναι εμπνευσμένη από το κίτρινο παπί που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από κίνημα πολιτών στο Βελιγράδι.

Στην περίπτωση της Αλβανίας, το φλαμίνγκο εκφράζει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του έργου στους υγροτόπους του Ζβέρνετς και της ευρύτερης περιοχής κοντά στην Αυλώνα.

Οι πολίτες υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη στη νήσο Σάσων και στις παρακείμενες προστατευόμενες περιοχές μπορεί να απειλήσει φλαμίνγκο, πτηνά και άλλα είδη που ζουν στα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής.

Η διαμαρτυρία αποκτά πολιτικό βάρος

Η πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κινητοποιήσεων δείχνει ότι η υπόθεση έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια μιας απλής περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας.

Το σύνθημα «Η Αλβανία δεν πωλείται» αποτυπώνει τη βαθύτερη ανησυχία των πολιτών ότι μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν χωρίς επαρκή διαφάνεια και χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας.

Η κινητοποίηση κατά του project Κούσνερ εξελίσσεται σε ευρύτερη πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Ράμα, ενώ οι διαδηλωτές επιχειρούν να κρατήσουν αποστάσεις και από την παλιά αντιπολίτευση, στρέφοντας τα συνθήματά τους και κατά του Σαλί Μπερίσα.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από τους δρόμους των Τιράνων είναι ότι το ζήτημα του Ζβέρνετς δεν αφορά μόνο ένα τουριστικό θέρετρο. Αφορά τη γη, το περιβάλλον, τη διαφάνεια και το ποιος αποφασίζει για το μέλλον της αλβανικής ακτογραμμής.