Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε νέα επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας την Πέμπτη, οκτώ μήνες μετά την προηγούμενη παρουσία του, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δομών υγείας της περιοχής.

Κατά την επίσκεψη του εγκαινίασε τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ένα έργο που υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώθηκε εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, αλλάζοντας ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία ο νέος στεφανιογράφος, με τον υπουργό να αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν ήδη οι πρώτες επεμβάσεις σε τέσσερις ασθενείς, ενώ σε έναν από αυτούς τοποθετήθηκε και stent. Η δημιουργία αιμοδυναμικού τμήματος στο νοσοκομείο αποτελούσε πάγιο αίτημα δεκαετιών, το οποίο πλέον, όπως σημείωσε, γίνεται πραγματικότητα.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του ΕΣΥ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το σύστημα υγείας εξελίσσεται προς τη «καλύτερη εκδοχή του μέχρι σήμερα».

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού: