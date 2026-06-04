«Το Ιπποκράτειο είναι η καρδιά του ΕΣΥ Θεσσαλονίκης» και «η πρώτη αιχμή του ΕΣΥ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα», τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας τη νέα Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου. «Κυβέρνηση που να έχει υποστηρίξει περισσότερο αυτό το νοσοκομείο και υπουργός που να το έχει υποστηρίξει περισσότερο δεν υπάρχει. Και το λέμε με υπερηφάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η Πνευμονολογική Κλινική ιδρύθηκε επί της προκατόχου του Μίνας Γκάγκα, την οποία και ευχαρίστησε δημοσίως, υπενθύμισε ότι το 2014 ο ίδιος είχε επισημάνει την ανάγκη λειτουργίας της και τόνισε ότι νιώθει ευτυχής, που την εγκαινιάζει σήμερα ως υπουργός.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στο διευθυντή της νέας Πνευμονολογικής Κλινικής, καθηγητή Δρόσο Τσαβλή, λέγοντας:

«Η απόφασή σας να έρθετε στο ΕΣΥ, διατηρώντας το ιδιωτικό σας έργο, είναι απόδειξη της αξίας των μεταρρυθμίσεων που κάνουμε. Γιατί κάποτε στη χώρα πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τη λογική. Το δημόσιο σύστημα και το ιδιωτικό σύστημα δεν είναι αντίπαλοι. Όταν μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδος, είναι όλοι μαζί και όλοι πρέπει να δουλεύουν σε μία κοινή κατεύθυνση, που είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς μας».

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» ότι έχει απορροφηθεί το 100% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά για τις δράσεις στην υγεία, αλλά χαρακτήρισε ως αποτυχία το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η ανακαίνιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, καθώς η δικαστική διαμάχη δύο εταιρειών «δεν επέτρεψε την ένταξη και ολοκλήρωση του έργου».

«Θέλω να δεσμευτώ ενώπιόν σας», προσέθεσε, ότι λύση θα βρω οπωσδήποτε για να γίνει η ανακαίνιση των ΤΕΠ του Ιπποκρατείου. Είναι αδύνατον αυτό το νοσοκομείο να μην αποκτήσει καινούργια, ανακαινισμένα ΤΕΠ».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ακόμη ότι το Ιπποκράτειο είναι «μακράν ο ηγέτης των μεταμοσχεύσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τεράστιες επιτυχίες» και διαχειρίζεται χιλιάδες περιστατικά κάθε χρόνο, προσφέροντας «υψηλού επιπέδου ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», σε ένα «πολιτισμένο εργασιακό περιβάλλον», ενώ «υπάρχει αγάπη και ομόνοια μεταξύ του προσωπικού».

Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε επίσης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συνεργασία της και την παριστάμενη αντιπεριφερειάρχη Μελίνα Δερμεντζοπουλου, τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη, τον διοικητή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Νίκο Αντωνάκη, ενώ είχε συνάντηση και συζήτηση και με τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου Γιώργο Δόντσιο.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της κλινικής, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε νωρίτερα στην είσοδο του νοσοκομείου με συνδικαλιστές των υγειονομικών, οι οποίοι έκαναν λόγο για «εμπορευματοποίηση της υγείας» με τη θέσπιση των απογευματινών χειρουργείων, απαντώντας τους ότι αυτά προσφέρονται «εντελώς δωρεάν» στους ασθενείς, αφού χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν μηδενίσει σχεδόν τη λίστα αναμονής του 2025, εξομαλύνοντας τη ροή της λίστας του 2026.

«Κάποιοι κύριοι από την άκρα Αριστερά, εγώ τους ονομάζω και εκνευρίζονται “συμμορία της μιζέριας”, είπαν ότι είμαι ανεπιθύμητος. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ας εξηγήσω, ποιος υπουργός, ποιας κυβερνήσεως είναι ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο, λοιπόν», είπε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Ο προϋπολογισμός του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου το 2019, τη χρονιά που το παραλάβαμε, ήταν 57.840.000 ευρώ. Το 2025 είναι 125.064.511 ευρώ. Αύξηση 117,2%. Πάμε λίγο στο προσωπικό. Σε σχέση με το 2019 έχουμε συν 19 γιατρούς κλάδου ΕΣΥ, συν 122 ειδικευόμενους, συν 32 ιατρούς μέλη ΔΕΠ, συν 31 νοσηλευτές, συν 138 άτομα προσωπικό. Στην τρέχουσα προκήρυξη γιατρών έχουμε αυτή τη στιγμή 24 θέσεις γιατρών. Δεν τις αναλύω για να μην χάσω χρόνο. Μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού για άμεση προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ, έχουμε έτοιμες τις κατανομές 23, 24, 25. Υπόλοιπες 79 θέσεις. Στις εγκρίσεις επικουρικού προσωπικού έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα αιτήματα για να προσλάβουμε άλλους 19 γιατρούς ως επικουρικό προσωπικό και, όπως ακούσατε πριν, 50 άτομα λοιπού προσωπικού –συγκεκριμένα 40 θέσεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών και 10 θέσεις νοσηλευτικής. Στα έργα, σήμερα, παραλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιπποκρατείου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αν ένας υπουργός που έχει να παρουσιάσει αυτό το έργο σε ένα νοσοκομείο είναι ανεπιθύμητος, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι επιθυμητός. Έχουμε χάσει τη λογική μας».

Επανερχόμενος αργότερα στο θέμα, σχολίασε: «Δεν είναι αυτό που είδατε κάτω που εκφράζει το νοσοκομείο, σε καμία περίπτωση. Ούτε φυσικά είμαι ανεπιθύμητος. Είναι τελείως βέβαιο ότι αυτές είναι μικρές, ασήμαντες, μίζερες μειοψηφίες που τα βλέπουν πάντα όλα μαύρα. Αλλά δεν είναι αυτό το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ έχει κάνει μία πολύ μεγάλη πρόοδο. Έχουμε πολλά να φτιάξουμε ακόμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναλογιζόμαστε πόσα έχουμε ήδη επιτύχει και με πάρα πολύ κόπο».

Στοιχεία για υποδομές, στελέχωση και συνολική ενίσχυση του Ιπποκρατείου

Τον υπουργό Υγείας συνόδευε ο υφυπουργός Εσωτερικών -Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και ο βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο έργο του νοσοκομείου και στο προσωπικό του προς όφελος των ασθενών.

Στις εισηγήσεις τους, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου, ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης και ο πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος Αντωνάκης παρουσίασαν τα στοιχεία για την αναβάθμιση των υποδομών, τη στελέχωση και τη συνολική ενίσχυση του νοσοκομείου τα τελευταία χρόνια.

Η νέα Πνευμονολογική Κλινική διαθέτει 20 κλίνες και υλοποιήθηκε με επένδυση που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αποτελεί την πρώτη Πνευμονολογική Κλινική εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης και η δημιουργία της ξεκίνησε το 2021, όταν εντάχθηκε στον οργανισμό του νοσοκομείου. Για τη στελέχωσή της καλύφθηκαν οι απαραίτητες θέσεις διευθυντή και επιμελητών, ενώ εγκρίθηκε και η δημιουργία πέντε θέσεων ειδικευόμενων ιατρών.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιπποκρατείου, από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί 78 θέσεις ιατρικού προσωπικού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη 24 προσλήψεις ιατρών. Παράλληλα, εγκρίθηκε με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Υγείας η άμεση πρόσληψη 40 νοσηλευτών επικουρικού προσωπικού και 10 μαιών για την ενίσχυση των υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Συγκριτικά με το 2019, το Ιπποκράτειο παρουσιάζει σημαντική αύξηση στη στελέχωσή του, καθώς διαθέτει 94 περισσότερους γιατρούς του ΕΣΥ, 95 περισσότερους ειδικευόμενους και 15 επιπλέον μέλη ΔΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου αυξήθηκε από 112 εκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 162 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Εάν συνυπολογιστεί και η φαρμακευτική δαπάνη που καλύπτεται μέσω του ΕΟΠΥΥ, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα φτάνει τα 232 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, όπως η δημιουργία νέας υπερσύγχρονης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, νέου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, η ανακαίνιση πολλών κλινικών και πλέον η ολοκλήρωση της νέας Πνευμονολογικής Κλινικής.