Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέπτεται νοσοκομεία της πόλης προκειμένου να εγκαινιάσει νέες κλινικές.

Πρώτο σταθμό του υπουργού Γεωργιάδη αποτέλεσε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εκεί τον περίμεναν εργαζόμενοι του νοσοκομείου που πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως μεταδίδει το thestival.gr τους πλησίασε και εκείνοι του εξέφρασαν πως θέλουν να έχουν μια ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί του, κάτι το οποίο αποδέχτηκε ο υπουργός.

Στην πύλη του νοσοκομείου τον υπουργό Υγείας περίμεναν και φοιτητές Ιατρικής από τις ΗΠΑ που βρίσκονται στην Ελλάδα με το πρόγραμμα Erasmus. «Είστε πολύ ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αγαπάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω να αισθάνεστε πολύ άνετα εδώ», είπε στα αγγλικά.

Τον Άδωνι Γεωργιάδη υποδέχθηκαν επίσης η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ αλλά και ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, ενώ η διευθύντρια ΕΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Βορείου Ελλάδος, Τζίνα Λεπτοκαρίδου, πρόσφερε στον υπουργό Υγείας λουλούδια.