Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια ασυνήθιστη συνομιλία με ολόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Θίοντορ Ρούζβελτ, κατά την επίσκεψή του στη νέα Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ρούζβελτ στη Μεντόρα της Βόρεια Ντακότα. Το διαδραστικό σύστημα απάντησε στις ερωτήσεις του Αμερικανού προέδρου, αντλώντας πληροφορίες από ιστορικά κείμενα, ομιλίες και επιστολές του 26ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ζήτησε από το ψηφιακό ομοίωμα να αναφέρει ποιο θεωρούσε το σημαντικότερο επίτευγμά του ως πρόεδρος. Η απάντηση του εικονικού Ρούζβελτ ήταν πως ξεχώριζε τη δημιουργία της Διώρυγας του Παναμά, την οποία χαρακτήρισε έργο με διαχρονική γεωπολιτική και οικονομική σημασία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι οι απαντήσεις ήταν «φανταστικές» και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Ρούζβελτ, τονίζοντας πως θεωρεί πως υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το διαδραστικό έκθεμα αναπτύχθηκε με τεχνολογία της Microsoft, αξιοποιώντας την πλατφόρμα Azure Conversational AI και τεχνολογία δημιουργίας ψηφιακών avatars, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να συνομιλούν με μια εικονική εκδοχή του Ρούζβελτ βασισμένη σε ιστορικές πηγές. Αποτελεί ένα από τα βασικά αξιοθέατα της νέας Προεδρικής Βιβλιοθήκης, η οποία ανοίγει επίσημα για το κοινό στις 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών