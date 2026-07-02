Ζήτημα δημοκρατίας θεωρούν στη ΝΔ αλλά και ζήτημα τιμής να συλλάβουν τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας του κόμματος Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν θα ανεχτούν τη βία αλλά και το κλίμα τρομοκρατίας που επιχειρούν κάποιοι να δημιουργήσουν στοχοποιώντας τρία στελέχη της ΝΔ.

Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μέσα στο ίδιο της το σπίτι στηλιτεύτηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, στην κυβέρνηση καταλογίζουν σε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις ότι, έχοντας υποδαυλίσει το μίσος αλλά και την τοξικότητα, εξέθρεψαν ακραίες συμπεριφορές.

Εικόνα από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε και πάλι στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της σταθερότητας και της ομαλότητας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι επιχειρούν να προκαλέσουν συνθήκες μη ομαλότητας.

Και διαβεβαίωσε ότι «Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

Αυτό που επίσης τονίζουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι δεν υπάρχει light τρομοκρατία και αυτό δυστυχώς αποδείχθηκε στην πράξη με τον πιο τραγικό τρόπο. Για δεκαετίες ολόκληρες τα γκαζάκια αλλά και τα τρικάκια και οι όποιες διαμαρτυρίες είχαν απέναντί τους ένα είδος ανοχής στην οποία πρέπει να μπει τέλος. Οι άνθρωποι που έχουν στοχοποιηθεί οι ίδιοι και οι οικογένειές τους για τις ιδέες αλλά και την άποψη που εξέφραζαν μπορεί να μην έχασαν τη ζωή τους όπως η Βάγια Νέστορα, ωστόσο για διαστήματα ολόκληρα ή και χρόνια ζούσαν με την αγωνία.

Και αυτό τρομοκρατία είναι.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της τρομοκρατίας στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, μεταβαίνοντας χθες στη Θεσσαλονίκη, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της τρομοκρατίας.

Ξεκαθάρισε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Και υπογράμμισε ότι «αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν».

Και δεσμεύθηκε ότι η Ελληνική Αστυνομία και οι διωκτικές αρχές θα βρουν αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία.