Περισσότερη προστασία στα χρήματα που διατηρούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αποκτούν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν οφειλές προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Η νέα ρύθμιση που αυξάνει το ακατάσχετο όριο τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ τον μήνα ενεργοποιείται, ενισχύοντας την προστασία των καταθέσεων.

Η αύξηση του ακατάσχετου κατά 350 ευρώ σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και άλλα εισοδήματα θα παραμένει απρόσβλητο από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ακόμη και όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εφόσον έχει δηλωθεί ο ακατάσχετος λογαριασμός στην ΑΑΔΕ, τα ποσά έως το νέο όριο δεν μπορούν να κατασχεθούν από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ ή πιστωτικά ιδρύματα.

Οι βασικοί κανόνες που ισχύουν για τον ακατάσχετο λογαριασμό είναι οι εξής: