Περισσότερη προστασία στα χρήματα που διατηρούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αποκτούν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν οφειλές προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Η νέα ρύθμιση που αυξάνει το ακατάσχετο όριο τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ τον μήνα ενεργοποιείται, ενισχύοντας την προστασία των καταθέσεων.
Η αύξηση του ακατάσχετου κατά 350 ευρώ σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και άλλα εισοδήματα θα παραμένει απρόσβλητο από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ακόμη και όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εφόσον έχει δηλωθεί ο ακατάσχετος λογαριασμός στην ΑΑΔΕ, τα ποσά έως το νέο όριο δεν μπορούν να κατασχεθούν από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ ή πιστωτικά ιδρύματα.
Οι βασικοί κανόνες που ισχύουν για τον ακατάσχετο λογαριασμό είναι οι εξής:
- Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει έναν μόνο ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο και μόνο σε μία τράπεζα.
- Το προστατευόμενο ποσό αυξάνεται από 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ μηνιαίως, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός (IBAN) έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Αν το υπόλοιπο υπερβαίνει το όριο, το επιπλέον ποσό μπορεί να κατασχεθεί.
- Η δήλωση πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.
- Όταν μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικές παροχές καταβάλλονται σε συγκεκριμένο λογαριασμό, αυτός είναι ο λογαριασμός που πρέπει να δηλωθεί ως ακατάσχετος.
- Στους κοινούς λογαριασμούς το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ ισχύει ξεχωριστά για κάθε συνδικαιούχο, μόνο όμως εφόσον όλοι έχουν δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος δέσμευσης ακόμη και ποσών χαμηλότερων από το όριο, καθώς το υπόλοιπο θεωρείται ότι ανήκει ισομερώς στους συνδικαιούχους. Έτσι, για παράδειγμα, σε κοινό λογαριασμό όπου πιστώνεται σύνταξη 1.000 ευρώ, εάν ο ένας συνδικαιούχος δεν έχει προβεί στη σχετική δήλωση, η τράπεζα μπορεί να δεσμεύσει τα 500 ευρώ που του αναλογούν.
- Σε περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος λαμβάνει αποδοχές ή συντάξεις από περισσότερους του ενός φορείς, το ακατάσχετο υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των μηνιαίων πιστώσεων.