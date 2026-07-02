Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να μείνει αύριο, Παρασκευή 3/7 το λιμάνι της Ραφήνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00.

Αυτό το οποίο τονίζουν τα μέλη της ΠΕΝΕΝ είναι ότι στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Όπως αναφέρουν και μεταδίδει το ERTNews το λιμάνι διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, κατά την εκτίμησή τους, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους της περιοχής.