«Μπροστά στον θάνατο ενός ανθρώπου από το τυφλό μίσος της τρομοκρατίας δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και ασυγκίνητοι», τονίζει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, για τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της υποψήφιας βουλευτού του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν άλλα πέντε άτομα.

«Η Δημοκρατία οικοδομείται μόνο μέσα από τον διάλογο και την υγιή αντιπαράθεση», υπογραμμίζει ο κ. Παπανδρέου και προσθέτει: «Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει σύσσωμες να καταγγείλουν τις σημερινές πράξεις βίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη δολοφονία και τα τραύματα άλλων πέντε πολιτών μας. Η χώρα μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στην τρομοκρατία. Θερμά συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα για τον αδόκητο χαμό της μητέρας της».