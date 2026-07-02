Οι αστρολογικές προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα, δείχνουν μια τροχιά γεμάτη εμπόδια για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, καθώς το τετράγωνο ή η ασύμμετρη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη Σελήνη από τη θέση του Υδροχόου και τον Ήλιο στον Καρκίνο δοκιμάζει τις αντοχές μας.

Η τάση για παρεξηγήσεις, οι εγωιστικές συγκρούσεις και η δυσκολία στην εύρεση κοινού εδάφους θα κυριαρχήσουν τις πρώτες ώρες, καθιστώντας απαραίτητη την αποφυγή λεκτικών αντιπαραθέσεων. Η ισορροπία θα αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά από το απόγευμα, με την αρωγή του Κρόνου να προσφέρει ρεαλιστικές διεξόδους και ευκαιρίες για αναδιοργάνωση.

ΚΡΙΟΣ

Η πρωινή δυσαρμονία ανάμεσα στα φώτα φέρνει αναστάτωση στο προσκήνιο, επηρεάζοντας κυρίως τις συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ή ιδεολογικά ζητήματα. Η ανάγκη σου για ριζικές αλλαγές μπορεί να εκφραστεί με έναν άστατο και επαναστατικό τρόπο, ο οποίος όμως δεν θα αποδώσει καρπούς αν δεν διοχετευθεί σε οργανωμένες συλλογικές προσπάθειες που συμβαδίζουν με τα πιστεύω σου. Αργότερα, η θετική επίδραση του Κρόνου σε καλεί να επικεντρωθείς αποκλειστικά στις δικές σου επιδιώξεις. Η πειθαρχία θα σου εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιρροή που επιθυμείς.

ΤΑΥΡΟΣ

Το αίσθημα ότι οι απόψεις σου υποτιμώνται μπορεί να προκαλέσει τριγμούς στις επαγγελματικές ή καλλιτεχνικές σου συνεργασίες. Αν νιώσεις ότι οι συνεργάτες σου απορρίπτουν το όραμά σου, η κοινή πορεία θα συναντήσει εμπόδια, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθείς αντιμέτωπος με ένα προσωρινό δημιουργικό τέλμα. Για να βγεις από το αδιέξοδο, σπάσε τη ρουτίνα σου και αναζήτησε λίγο χρόνο με τον εαυτό σου μακριά από τη φασαρία. Η απογευματινή όψη της Σελήνης με τον Κρόνο είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναθεωρήσεις τα πλάνα σου και να καταγράψεις τις νέες σου ιδέες.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η τάση να συγκεντρώνεις πάνω σου όλες τις ευκαιρίες ή τους πόρους λόγω μιας ξαφνικής εύνοιας μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Αν φορτωθείς με περισσότερες δεσμεύσεις από όσες αντέχεις, το αποτέλεσμα θα είναι ελλιπές. Μοιράσου τα βάρη και πρότεινε ικανούς συμμάχους για εργασίες που δεν προλαβαίνεις, χτίζοντας σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης. Η γενναιόδωρη στάση σου θα αναγνωριστεί γρήγορα, καθώς η απογευματινή σύνοδος Σελήνης και Κρόνου υπόσχεται καρμική ανταμοιβή για όσους στηρίζουν τον περίγυρό τους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι εσωτερικές αμφιβολίες και οι προστριβές στις προσωπικές σου σχέσεις απαιτούν βαθύτερη ανάλυση, καθώς είναι πολύ πιθανό να βασίζεσαι σε ελλιπή δεδομένα. Μην επιτρέπεις στις καχύποπτες σκέψεις να παραμορφώνουν τα κίνητρα των άλλων. Προσπάθησε να δεις τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά και, αν χρειαστεί, συζήτησε τις ανησυχίες σου με ένα πρόσωπο που διακρίνεται για τη λογική του. Η απογευματινή αλλαγή του πλανητικού σκηνικού ευνοεί τους ξεκάθαρους διαλόγους, οι οποίοι μπορούν να θωρακίσουν τους δεσμούς σου.

ΛΕΩΝ

Η αφοσίωση και ο ρομαντισμός που δείχνεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα είναι στοιχεία αξιοθαύμαστα, όμως σήμερα ενδέχεται να σε τυφλώσουν απέναντι σε συμπεριφορές που δεν σε ευνοούν. Η εξιδανίκευση σε εμποδίζει να δεις τα «καμπανάκια» κινδύνου που θα κοστίσουν μελλοντικά. Διεκδίκησε τον σεβασμό που σου αναλογεί και εκτίμησε με ρεαλισμό την κατάσταση. Η απογευματινή παρέμβαση του Κρόνου επιβάλλει μια πιο ώριμη ματιά στο αν η τρέχουσα σχέση σου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το κοινό σας μέλλον.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η καθημερινότητα στη δουλειά προβλέπεται απαιτητική και οι ανάγκες των άλλων απειλούν να σε βγάλουν από τον δικό σου προγραμματισμό. Δείξε προστατευτικότητα απέναντι στον χρόνο σου και μην αναλαμβάνεις τις υποχρεώσεις τρίτων, καθώς αυτό θα εκτοξεύσει το στρες σου. Μπορείς να προσφέρεις καθοδήγηση ή συμβουλές χωρίς να εμπλακείς πρακτικά. Παράλληλα, αντιμετώπισε τις όποιες τεχνολογικές αναποδιές ζητώντας βοήθεια από ειδικούς. Η ανταλλαγή καθηκόντων με έναν συνάδελφο αργότερα θα αποδειχθεί σωτήρια.

ΖΥΓΟΣ

Κράτα τα επαγγελματικά σου σχέδια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή. Η πρόωρη έκθεση των ιδεών σου σε κριτική μπορεί να κλονίσει την πίστη στον εαυτό σου. Αν αναζητάς feedback, διάλεξε πολύ προσεκτικά τους συμβούλους σου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, επεδίωξε δραστηριότητες που σου φτιάχνουν τη διάθεση και μοιράσου ένα χόμπι με τον σύντροφο ή έναν στενό σου φίλο. Το απόγευμα είναι ιδανικό για να εξετάσεις αν μια καλλιτεχνική σου ενασχόληση μπορεί να σου αποφέρει έσοδα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η διάθεσή σου να προσφέρεις και να στηρίξεις τους ανθρώπους γύρω σου θα είναι έντονη, όμως οφείλεις να βάλεις όρια για να μην πέσεις θύμα εκμετάλλευσης από καιροσκόπους. Η υπερβολική σπατάλη ενέργειας στα προβλήματα των φίλων ή της οικογένειας θα σε αφήσει χωρίς δυνάμεις για τους δικούς σου στόχους. Ζήτα ισότιμη βοήθεια στις καθημερινές εκκρεμότητες του σπιτιού, ώστε να εξοικονομήσεις τον χρόνο που χρειάζεσαι για να ασχοληθείς με τις μεγάλες σου φιλοδοξίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι ανισορροπίες στις συνεργασίες ή την ερωτική σου ζωή δυσκολεύουν τη διατήρηση της εμπιστοσύνης. Αντί να καταφεύγεις σε αβάσιμες κατηγορίες και μετατόπιση ευθυνών, εστίασε αποκλειστικά στα γεγονότα για να μην μεγαλώσει η απόσταση μεταξύ σας. Τόσο τα επαγγελματικά όσο και τα αισθηματικά σου πλάνα χρειάζονται επαναξιολόγηση. Σχεδίασε μια κοινή στρατηγική με το ταίρι ή τον συνεργάτη σου και, αν οι συζητήσεις γίνουν πολύ σοβαρές το απόγευμα, επιστράτευσε λίγο χιούμορ για να ελαφρύνεις το κλίμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η υπερβολική προσκόλληση σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα μπορεί να μπλοκάρει την εξέλιξή σου. Άφησε χώρο στον αυθορμητισμό και την τύχη, καθώς οι ανατροπές της ημέρας μπορεί να κρύβουν απρόσμενες ευκαιρίες. Αν νιώθεις ανυπομονησία για την πορεία των πραγμάτων, προσπάθησε να συμβιβαστείς με τους πιο αργούς ρυθμούς. Αξιοποίησε το απογευματινό διάστημα για να ξεκουραστείς και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, έχοντας κατά νου ότι οι υποχρεώσεις σου θα αυξηθούν κατακόρυφα μόλις οι στόχοι σου αρχίσουν να υλοποιούνται.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο όγκος των κοινωνικών και επαγγελματικών σου υποχρεώσεων μοιάζει αξεπέραστος και σε πιέζει σημαντικά. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αρνηθείς χάρες που σε αποσπούν από τις βασικές σου προτεραιότητες μέχρι να ισορροπήσεις. Μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου σου και η βελτίωση των καθημερινών σου συνηθειών θα σε βοηθήσουν να ανακτήσεις τον έλεγχο. Μην διστάσεις να ζητήσεις τη συνδρομή ανθρώπων που σου οφείλουν χάρη, ενώ οι απογευματινές συζητήσεις θα σου δείξουν τον δρόμο για πιο σταθερές δομές.

ΙΧΘΥΕΣ

Η ανάγκη σου για προσωπική εξέλιξη και η βελτίωση των ικανοτήτων σου πρέπει να γίνουν το κύριο κίνητρό σου. Μην εξαρτάς τη δημιουργικότητά σου αποκλειστικά από τις συναισθηματικές σου εξάρσεις. Οι κινήσεις σου πρέπει να πηγάζουν από τις δικές σου εσωτερικές αλήθειες. Οι σχέσεις σου θα γίνουν πιο ισορροπημένες αν εστιάσεις πρώτα στην αυτοπεποίθησή σου και στη διαμόρφωση της δικής σου κοσμοθεωρίας. Απόλαυσε λίγη απομόνωση για να καθαρίσει η σκέψη σου και σχεδίασε το πλάνο σου για το απόγευμα.