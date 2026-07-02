Ένα ζευγάρι συνελήφθη, αφού ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια αρραβωνιάστηκε.

Όπως αναφέρει το BBC, οι Ρώσοι υπήκοοι Άντζελα Νικολάου, 33 ετών, και Ιβάν Μπέρκους, 32 ετών, άνοιξαν ένα μεγάλο πανό στην κορυφή της χαρακτηριστικής κεραίας του ουρανοξύστη, στο οποίο έγραφαν: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη».

Στη συνέχεια, ο Ιβάν Μπέρκους γονάτισε μπροστά στην Άντζελα Νικολάου και φάνηκε να της κάνει πρόταση γάμου, δείχνοντάς της ένα δαχτυλίδι. Οι δυο τους φιλήθηκαν, πριν αρχίσουν να κατεβαίνουν από το σημείο.

Το ζευγάρι παρέμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στην κορυφή του Empire State Building, το οποίο έχει ύψος 443 μέτρα. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει παρόμοια ριψοκίνδυνα εγχειρήματα σε διάφορα σημεία του κόσμου και είναι τα πρόσωπα του ντοκιμαντέρ «Skywalkers: A Love Story», που κυκλοφόρησε το 2024.

Πώς μπήκαν στο απαγορευμένο σημείο και η στιγμή της σύλληψης

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε στο BBC ότι δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση. Σύμφωνα με το CBS, αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν διάρρηξη, έκθεση σε κίνδυνο από αμέλεια, πρόκληση φθορών, παράνομη είσοδο και διατάραξη της τάξης.

Εκπρόσωπος του Empire State Building ανέφερε ότι το «μη εξουσιοδοτημένο περιστατικό» δεν έθεσε σε κίνδυνο ενοίκους, επισκέπτες ή όσους βρίσκονταν στο παρατηρητήριο, λίγο πιο κάτω από την κορυφή του κτιρίου. «Πρέπει να τονιστεί ότι το παρατηρητήριο του Empire State Building, στην κορυφή του πιο διάσημου κτιρίου στον κόσμο, στο κέντρο της Νέας Υόρκης, προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο για αξέχαστες προτάσεις γάμου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι μπήκε από μια καταπακτή στον 103ο όροφο του κτιρίου, η οποία χρησιμοποιείται για τη συντήρηση της δεξαμενής νερού, σύμφωνα με πηγές των αρχών που μίλησαν στο CBS. Ο συγκεκριμένος όροφος δεν είναι ανοιχτός στο κοινό, σε αντίθεση με τον ακριβώς από κάτω. Παραμένει άγνωστο πώς οι δύο αναρριχητές κατάφεραν να φτάσουν από τον 102ο στον 103ο όροφο.

Λίγο μετά το μεσημέρι, το ζευγάρι άρχισε να κατεβαίνει από την κορυφή της τηλεπικοινωνιακής κεραίας του κτιρίου, η οποία έχει ύψος περίπου 61 μέτρα. Όταν έφτασαν σε χαμηλότερη πλατφόρμα του πύργου, ο άνδρας γονάτισε και φάνηκε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν, ενώ η γυναίκα αφαίρεσε τη μάσκα της πριν φιληθούν.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, στο οποίο φαίνεται ένας αξιωματικός να ανεβαίνει μια μεταλλική σκάλα με προστατευτικό κλωβό για να μιλήσει στο ζευγάρι. «Γεια σας, πώς είστε; Μπορείτε απλώς να μείνετε εκεί που είστε; Δεν επιτρέπεται να βρίσκεστε εδώ πάνω», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός. Η Νικολάου σηκώνει τότε τα χέρια της και απαντά: «Είμαι καλά». Οι αστυνομικοί τους ρωτούν ποια γλώσσα μιλούν. «Ρωσικά», απαντά η Νικολάου.