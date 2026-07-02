Ο Γιοέλ Ρόκα παραμένει ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, με τα ισπανικά μέσα να υποστηρίζουν πως οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεχωρίσει εδώ και αρκετό διάστημα τον 21χρονο ακραίο επιθετικό της Τζιρόνα, ο οποίος θεωρείται μία από τις ανερχόμενες περιπτώσεις του ισπανικού ποδοσφαίρου. Παρότι είναι δεξιοπόδαρος, αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, αξιοποιώντας την ταχύτητα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός.

Ο Ρόκα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη La Liga σε ηλικία μόλις 17 ετών και συνεχίζει την εξέλιξή του στην Τζιρόνα, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ. Από αυτές, οι 32 ήταν στη La Liga, όπου αγωνίστηκε συνολικά για 1.468 λεπτά, ενώ πρόσθεσε και μία εμφάνιση στο Κύπελλο Ισπανίας.

Παράλληλα, αποτελεί διεθνή με την εθνική Ελπίδων της Ισπανίας, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το προφίλ του ως επένδυση με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον.