Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση το βράδυ της Τετάρτης (01/06) στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για τον 6χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στα Σχοινάρια, του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν το πόδι του παιδιού, καθώς έφερε ανοιχτό κάταγμα. Υποβλήθηκε σε χειρουργείο και αποφασίστηκε η μεταφορά του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΚΑΤ για να έχει περαιτέρω εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Μάλιστα, η μεταφορά του ήταν πολύ άμεση, μέσα σε λίγες ώρες ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου πλέον νοσηλεύεται, σύμφωνα με το creta24.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με τον πατέρα του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ.