Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 41χρονο άνδρα που χάθηκε στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου, στα Λουτρά Τρύφου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς σύμφωνα με το tempo24news εντοπίστηκε νεκρός.

Η αθλητική δραστηριότητα στην οποία συμμετείχε εξελίχθηκε σε θρίλερ, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο φαράγγι.

Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας αναζητούσαν τον άνδρα, αλλά και σήμερα από το πρωΐ με την συνδρομή drone και πεζοόπρων τμημάτων χτένιζαν την δύσβατη περιοχή για να βρούν κάποιο ίχνος του.