Τα Mad Video Music Awards 2026 προβλήθηκαν χθες βράδυ μέσα από τη συχνότητα του MEGA, το οποίο μετέδωσε για 7η συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη μουσική βραδιά.

Ο θεσμός, που φέτος συμπληρώνει 23 χρόνια παρουσίας, συγκέντρωσε στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do πολλά γνωστά πρόσωπα από την ελληνική μουσική σκηνή, σε μια βραδιά γεμάτη εμφανίσεις, βραβεία και λαμπερές στιγμές.

Από τις απονομές που ξεχώρισαν ήταν αυτή της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία κέρδισε το βραβείο «Λαϊκό Modern». Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την αγάπη και τη στήριξή τους.

«Θα ακούσετε πολλά στη διαδρομή σας. Δεν θέλω η γνώμη κάποιου άλλου να αποτελέσει για εσάς το ταβάνι των ονείρων σας. Θέλω να ονειρεύεστε και να κοιτάτε μπροστά και να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας. Σας αγαπώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ! Με σεβασμό και αγάπη», είπε η Κατερίνα Λιόλιου στο κοινό.

Η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στη σκηνή των Mad Awards: