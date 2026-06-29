Τον θαυμασμό του για την Κατερίνα Λιόλιου εξέφρασε ο Σταμάτης Κραουνάκης, δηλώνοντας ότι είναι απολύτως διαθέσιμος να συνεργαστεί μαζί της στο μέλλον.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» για την τραγουδίστρια: «Λατρεύω την Κατερίνα Λιόλιου, την αγαπώ πάρα πολύ. Πιθανώς και να συνεργαστώ μαζί της. Εγώ είμαι απολύτως διαθέσιμος, αυτό που θα της κάνω όμως εγώ θα της κάνει για την καριέρα που κάνει; Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση. Πάντως έχει πει κομμάτια και δικά μου. Λέει τη “Νύχτα”, είπε το “Διθέσιο” πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ το τραγούδι της που λατρεύω είναι “το δικό μας το σπίτι σε άλλον νοικιάστηκε”».

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