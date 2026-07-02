Η Βρισηίδα Ανδριώτου τοποθετήθηκε δημόσια για όσα ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας, μετά τον ισχυρισμό του ότι πριν από λίγες ημέρες της έστειλε 1.000 ευρώ προκειμένου να τη βοηθήσει οικονομικά.

«Καλά κάνει και επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση. Πριν από δέκα μέρες της έστειλα 1.000 ευρώ για να τη στηρίξω. Δίνω αυτά που υποσχέθηκα και είχα μία μόνο επιθυμία, να βλέπω την Ντόρυ, το κοινό σκυλάκι που είχαμε 2,5 χρόνια μαζί. Δεν την ξαναείδα ποτέ την Ντόρυ. Γέννησε η Ντόρυ και δεν πήρα ούτε ένα θηλυκό που ήταν και αυτό προσωπική μου επιθυμία και συνεχίζω να στηρίζω», ήταν χαρακτηριστικά η δήλωση του Σπύρου Μαρτίκα για τη Βρισηίδα Ανδριώτου.

Η απάντηση της Βρισηίδας Ανδριώτου

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις του πρώην συντρόφου της, Σπύρου Μαρτίκα, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, καθώς όπως άφησε να εννοηθεί ένιωσε πως θίχτηκε. Έτσι, απάντησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Για να τελειώνουν τα παραμύθια και οι ψευδείς εντυπώσεις, η αξιοπρέπεια και η ανεξαρτησία μου δεν εξαγοράζονται, ούτε χαρίζονται. Δεν ζήτησα ποτέ τη στήριξη κανενός και είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό να αφήνεται να εννοηθεί ότι με στηρίζει οικονομικά κάποιος κάθε μήνα. Το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται. Ευχαριστώ πολύ τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον, αλλά η δική μου απάντηση, δεν θα δοθεί σε lifestyle εκπομπές για να γίνει τηλεοπτικό show, αλλά εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε ότι η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως έχασαν 720.000 ευρώ από μέλη εγκληματικής οργάνωσης.